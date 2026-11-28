Die Autobahn 3 in Richtung Köln ist am Sonntag aufgrund von Brückenbauarbeiten am Offenbacher Kreuz gesperrt. Es sind großräumige Umleitungen über die A45, A661 und A5 ausgeschildert.

Wer heute auf der A3 in Richtung Köln unterwegs ist, sollte nahe dem Offenbacher Kreuz einen Umweg einplanen. Welche Möglichkeiten es zur Umfahrung gibt. Offenbach - Auf der Autobahn 3 in Richtung Köln müssen sich Autofahrer an diesem Sonntag auf eine Umleitung einstellen.

Von 6.00 Uhr bis 16.00 Uhr bleibt die Strecke am Offenbacher Kreuz voll gesperrt, wie die Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH Deges mitteilte. Großräumige Umleitungen würden über die LED-Beschilderung entlang der Strecke ausgewiesen. Die Sperrung kann demnach bereits ab dem Seligenstädter Dreieck über die A45 in Richtung Norden umfahren werden. Am Offenbacher Kreuz wird der Verkehr auf die A661 in Richtung Bad Homburg abgeleitet.

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Über das Bad Homburger Kreuz und die A5 gelangen Autofahrer zum Frankfurter Kreuz. Von dort können sie wieder auf die A3 in Richtung Köln auffahren, heißt es. Geöffnet bleiben die Abfahrt von der A3 in Fahrtrichtung Köln über den Geißfeldkreisel in Richtung Frankfurt, Offenbach und Neu-Isenburg, die Abfahrt von der A3 in Fahrtrichtung Köln auf die A661 in Richtung Oberursel sowie die Abfahrt von der A661 in Fahrtrichtung Egelsbach auf die A3 in Fahrtrichtung Köln.