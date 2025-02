A8 zwischen Mühlhausen und Ulm gesperrt: Wochenend-Fahrt mit Verzögerung

Die Autobahn A8 zwischen Mühlhausen im Täle und Ulm wird am Wochenende aufgrund von witterungsbedingten Schäden an der Fahrbahn komplett gesperrt. Der Zeitraum der Sperrung reicht vom Samstagabend, 15. Februar, 22:00 Uhr bis Sonntagmorgen, 16. Februar, 08:00 Uhr. Autofahrer, die in diesem Zeitraum Richtung München fahren müssen, werden über die Umleitung U29 an Geislingen und zur Anschlussstelle Ulm-West weitergeleitet.

Wer am Wochenende auf der A8 von Baden-Württemberg Richtung Bayern fährt, muss sich auf Einschränkungen einstellen. Die Autobahn ist ab Mühlhausen im Täle zeitweise gesperrt. Wer Samstagabend oder Sonntagfrüh etwa von Baden-Württemberg aus Richtung Bayerisch-Schwaben fahren will, muss sich deshalb auf eine längere Fahrtzeit einstellen. Die Sperrung der A8 betrifft den Zeitraum von Samstag, dem 15. Februar, 22 Uhr, bis Sonntag, dem 16. Februar, etwa 8 Uhr.

Die A8 ist dann ab der Anschlussstelle Mühlhausen in Fahrtrichtung München gesperrt. Das teilen die Stadt Geislingen an der Steige auf ihrer Webseite sowie die Gemeinde Bad Ditzenbach in ihrem Amtsblatt (6/2025) mit. Wie die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest, die für die A8 zuständig ist, den Gemeinden mitgeteilt habe, müsse die Fahrbahndecke an dieser Stelle aufgrund witterungsbedingter Schäden erneuert werden. Die Arbeiten an der Straße würden innerhalb der Nacht von Samstag auf Sonntag durchgeführt, die Wer dennoch in diesem Zeitraum Richtung München fahren muss, der wird über eine Umleitung wieder auf die A8 geführt. Die Umleitung U29 führt nach Geislingen und danach weiter zur Anschlussstelle Ulm-West





AZ_Augsburg / 🏆 14. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

A8 Sperrung Autobahn Mühlhausen Ulm Fahrbahndecke Schäden Umleitung Verkehrseinschränkungen Wochenende

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Baden-Württemberg fördert E-Bus-Lader in Ulm und Neu-UlmDas Verkehrsministerium Baden-Württemberg und das Regierungspräsidium Tübingen haben den Stadtwerken Ulm/Neu-Ulm einen Förderbescheid über 24,6 Millionen Euro überreicht. Die Förderung unterstützt „zentrale Maßnahmen zur Umstellung des öffentlichen Nahverkehrs auf emissionsfreie Bus-Antriebe“ – vor allem bei der Ladeinfrastruktur.

Weiterlesen »

Neu-Ulm: Großeinsatz der Polizei: Mann läuft mit Messer schreiend durch Neu-UlmVon dem Mann sei keine Bedrohung ausgegangen, heißt es. Am Tag danach wird an seiner Wohnanschrift angetroffen - wieder mit einem Messer in der Hand.

Weiterlesen »

Ulm-Jungingen: Mann kommt bei Feuer in Ulm ums LebenAm späten Dienstagabend kommt es im Ulmer Stadtteil Jungingen zu einem Feuer. Die Einsatzkräfte finden einen Toten - ob es der 89-jährige Bewohner des Hauses ist, ist noch unklar.

Weiterlesen »

Zeitgeschehen: Ermittlungen nach Schäden an Ulmer Reichsadler eingestelltUlm - Die Staatsanwaltschaft Ulm hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung am Reichsadler am Finanzamt Ulm eingestellt. Im November und Dezember waren

Weiterlesen »

Bastian Schweinsteiger wählt Chicago vor Bayern als schönsten Zeitraum seiner KarriereDer ehemalige deutsche Nationalspieler Bastian Schweinsteiger blickt in einem Interview auf seine Karriere zurück und bewertet seine Zeit beim US-Klub Chicago Fire als schönsten Abschnitt. Trotz großer Erfolge bei Bayern München, wie acht deutschen Meisterschaften und dem Champions-League-Triumph 2013, fand Schweinsteiger in Chicago mehr Freiheit und Entspannung.

Weiterlesen »

Netflix enthüllt klammheimlich den Release-Zeitraum der zweiten Staffel von One PieceNetflix hat überraschenderweise den Release-Zeitraum für die zweite Staffel der Live-Action-Serie One Piece enthüllt. Die Fans können sich auf neue Episoden bereits in diesem Jahr freuen.

Weiterlesen »