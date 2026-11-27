Seit Jahrzehnten wird die Münchner Ostautobahn geplant, inzwischen sind rund 110 Kilometer fertig. Nun ist ein weiteres Teilstück genehmigt – wie weit die Autobahn am Ende reichen soll.

Seit Jahrzehnten wird die Münchner Ostautobahn geplant, inzwischen sind rund 110 Kilometer fertig. Nun ist ein weiteres Teilstück genehmigt – wie weit die Autobahn am Ende reichen soll.

Marktl/Simbach - Die Regierung von Niederbayern hat den Weg für ein weiteres Teilstück der Autobahn 94 von München Richtung Osten freigemacht. Wie die Behörde berichtete, sei der vierspurige Neubau der A94 zwischen dem oberbayerischen Marktl und Simbach-West im niederbayerischen Landkreis Rottal-Inn genehmigt worden. Die Strecke sei etwa 13,2 Kilometer lang. Die Fernstraße wird seit etwa einem Jahrhundert geplant, seit den 1970er Jahren ist das Projekt Teil des Bundesverkehrswegeplans.

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Die neue Autobahn wird Stück für Stück gebaut. Mittlerweile sind bereits etwa 110 der letztlich rund 150 Kilometer fertig. Später soll die A94 bei Pocking an die A3 angeschlossen werden.