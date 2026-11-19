Wir haben AAA-Batterien im Labor getestet. Die Energizer Ultimate Lithium liefert die meiste Energie und Spannung. Der Preis-Leistungs-Sieger ist Intenso Energy Ultra.

Ein genauer Test im Labor offenbart, dass es zwischen verschiedenen AAA-Batterien erhebliche Unterschiede bei der nutzbaren Energie, der Laufzeit unter Last und der Spannungsstabilität gibt. Auch bekannte Marken sind nicht automatisch die besten Optionen. Die Wahl der richtigen Batterie ist besonders für stromhungrige Geräte entscheidend.

Die Energizer Ultimate Lithium als Testsieger

Die Energizer Ultimate Lithium sichert sich den ersten Platz im Test und liefert mit 1820 mWh die höchste nutzbare Energie im Vergleich. Sie überzeugt besonders bei hoher Belastung und zeigt ihre Stärke vor allem unter Last. Mit 2,05 Euro pro Batterie ist sie zwar mit Abstand am teuersten, liefert aber die technisch beste AAA-Batterie.

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Diese Batterie erzielt zugleich die höchste nutzbare Kapazität und liegt auch im anspruchsvolleren Szenario vorn. Sie stellt ihre Leistung im Test am längsten und am stabilsten zur Verfügung. Das ist wichtig für Geräte, die dauerhaft mehr Strom verlangen, da nicht nur die Haltbarkeit, sondern auch die Spannungsstabilität zählt.

Die Leistungskurve zeigt, dass die Spannung der Energizer Ultimate Lithium über weite Strecken stabil bleibt und erst spät deutlich abfällt. Geräte laufen dadurch lange auf hohem Niveau, statt früh spürbar schwächer zu werden. Zudem ist das Modell bei der Lagerfähigkeit in einer anderen Liga. Während viele Testkandidaten auf fünf bis zehn Jahre kommen, sind die Energizer Ultimate Lithium bis zu 25 Jahre lagerfähig.

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Intenso Energy Ultra als Preis-Leistungs-Sieger

Die Intenso Energy Ultra ist der Preis-Leistungs-Sieger im Test, weil sie sehr starke Messwerte mit einem besonders niedrigen Preis verbindet. Sie erreicht 1437 mWh nutzbare Energie und 1166 mAh Kapazität und bleibt damit dicht an der Spitze. Im direkten Vergleich zum Testsieger kann sie bei der absoluten Spitzenleistung und Stabilität unter extremer Last nicht ganz mithalten.

Für die meisten Käufer ist die Intenso Energy Ultra trotzdem die interessantere Wahl. Mit rund 22,5 Cent pro Stück ist sie deutlich günstiger als die Konkurrenz. Wer AAA-Batterien für eine breite Mischung aus Alltagsgeräten und etwas anspruchsvolleren Anwendungen sucht, bekommt hier sehr viel Leistung für sein Geld.

Vergleich mit Varta und Amazon Basics

Die Varta Industrial Pro erreichte mit der Note 1,4 (sehr gut) den vierten Platz. Sie überzeugte insbesondere durch ihre hohe Spannungsstabilität. Die Amazon Basics Hochleistungsbatterien landeten mit der Note 2,0 (gut) auf Platz neun. Der Unterschied bei der nutzbaren Energie unter normaler Belastung ist hier vergleichsweise gering: 1322 Milliwattstunden bei Varta stehen 1295 Milliwattstunden bei Amazon Basics gegenüber.

Für einfache Haushaltsgeräte sind die günstigeren Amazon-Batterien eine interessante Alternative. Wer mehr Wert auf eine stabile Leistung legt, ist mit den Varta-Batterien besser beraten. Beide Modelle sind laut Hersteller bis zu zehn Jahre lagerfähig. Besonders bei stromhungrigeren Geräten wie Fernbedienungen oder RC-Autos kann die richtige Batterie einen spürbaren Unterschied machen.

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Methodik und Testbedingungen

Für einen belastbaren Test haben wir die AAA-Batterien unter zwei Lastprofilen mit 50 und 200 mA geprüft. Um Energiegehalt und Leistungsfähigkeit realistisch zu erfassen, simulierte das Leistungs-Messgerät CT-3 einen dauerhaften Verbrauch. Besonders bei hohem Stromverbrauch zeigen sich deutliche Unterschiede, die bei moderater Last weniger sichtbar sind.

Pro Aufbau kamen jeweils vier Batterien zum Einsatz, dazu mehrere Messdurchläufe. So fallen Ausreißer einzelner Batterien weniger stark ins Gewicht. Diese Methodik sorgt dafür, dass die Unterschiede im Testfeld sauberer bewertet werden können. Die Ergebnisse belegen, dass sich die Investition in qualitativ hochwertige Batterien bei häufiger Nutzung lohnt.