Aalborg besiegt Barcelona im Handball-Champions-League-Krimi

Aalborg sicherte sich mit einem knappen Sieg gegen den FC Barcelona den zweiten Platz in der Gruppe B der EHF Handball Champions League. Der Sieg bedeutet ein direktes Ticket ins Viertelfinale. Niklas Landin wurde zum Matchwinner, indem er einen Siebenmeter parierte.

Aalborg startete das Spitzenspiel gegen den FC Barcelona, die Neuauflage des Vorjahresfinals der EHF Handball Champions League, mit einem Doppelschlag von Thomas Arnoldsen. Timothey N`Guessan erzielte nach gut zwei Monaten zwar den ersten Treffer für die Gäste aus Barcelona, doch Aalborg behielt die Führung und erhöhte den Vorsprung auf 5:2 durch Sebastian Barthold. Die Anfangsphase war geprägt von hohem Tempo, was daran zu erkennen ist, dass die vierte Spielminute noch nicht abgeschlossen war, als der Score bereits 5:2 für Aalborg betrug. Aalborg hielt das Tempo durchgängig hoch und traf in der Folge im Minutentakt. Nach einer Viertelstunde hatte Aalborg einen 15:9-Vorsprung aufgebaut, während Barcelona zwar versuchte, dem Tempo zu folgen, aber den Abstand nicht schließen konnte. Für Weltmeister Emil Nielsen im Tor von Barcelona verlief der erste Abschnitt alles andere als erhofft. Auch Gonzalo Perez de Vargas konnte trotz früher Einwechslung zunächst keine Akzente setzen. Nielsen kam noch vor der Pause zurück und parierte zwei Würfe in Folge, doch Aalborg ließ sich davon nicht beeindrucken und ging mit einem Fünf-Tore-Abstand von 23:18 in die Halbzeitpause. Nach Wiederbeginn vergaben die Gastgeber jedoch gleich mehrere Angriffe, in gut sieben Minuten gelang nur ein Tor. Der Vorsprung schmolz so dahin, Barcelona stellte, auch dank einer offensiveren Deckung, mit einer 5:1-Serie den Anschluss her, konnte aber nicht zum psychologisch wichtigen Ausgleich kommen. Ein Siebenmeter von Thomas Arnoldsen war dann aber der Weckruf für die Dänen, die sich beim 28:24 wieder etwas Luft verschafften. Barcelona kämpfte sich wieder heran, doch Aalborg setzte sich immer wieder auf vier Tore ab. Nach dem 32:28 setzten die Gäste zehn Minuten vor dem Ende zu einer erneuten Aufholjagd an, diesmal gelang der Anschluss und in Überzahl bot sich sogar die Chance auf den Ausgleich. Doch Aalborg traf trotz Unterzahl - erst durch Arnoldsen, dann durch Munk. Eine Vorentscheidung war dies aber nicht, eine Minute später war Barca wieder auf ein Tor heran. Aalborg setzte den nächsten Wurf an den Pfosten, doch Barcelona verpasste den Ausgleich durch einen technischen Fehler und einen vergebenen Siebenmeter. Kristian Björnsen sorgte mit dem 35:33 und 36:34 wieder für Zwei-Tore-Führung, doch nach dem Anschlusstreffer von Aitor Arino dreißig Sekunden vor dem Ende, verlor Aalborg noch einmal den Ball. Die Schiedsrichter unterbrachen kurz darauf, befragten den Videobeweis und zeigten Arnoldsen die Rote Karte. Zudem bekam Barcelona einen Siebenmeter zugesprochen, die Chance mit dem letzten Wurf noch einen Punkt zu sichern. Melvyn Richardson traf zum Duell gegen Niklas Landin an - doch der Däne parierte mit dem linken Bein und ließ die Arena explodieren





