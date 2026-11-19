Aalborg Håndbold gewinnt die Champions League Auftaktbegegnung gegen Füchse Berlin mit 31:34. Eine spezielle Taktik gegen Mathias Gidsel sorgt für dänischen Jubel.

Der dänische Verein Aalborg Håndbold hat die Auftaktbegegnung der Hauptrunde der Champions League gegen den deutschen Vertreter Füchse Berlin mit einem Sieg von 31:34 für sich entschieden. Dieser direkte Dämpfer für den Hauptstadt-Klub aus Berlin überraschte selbst die dänischen Akteure und Medien, die vor dem Spiel kaum mit einer erfolgreichen Mission gegen den deutschen Top-Klub gerechnet hatten. Die Freude in Dänemark ist nach der Schlusssirene dennoch riesig, da die Gastgeber mit einer spezifischen Defensivtaktik den Superstar der Kontrahenten effektiv neutralisieren konnten.

Defensive Taktik gegen Mathias Gidsel

Aalborg setzte vor allem auf eine kompromisslose Abwehrstrategie, um den dänischen Nationalspieler und Star der Füchse, Mathias Gidsel, an die Kette zu legen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk DR betonte triumphierend, dass Aalborg die Muskeln spielen ließ und Gidsel niederringte. Um den als besten Handballer der Welt geltenden Spieler kaltzustellen, zog und zerrte die Defensive des dänischen Klubs, was das Regelwerk gerade noch hergab.

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Die Wirkung dieser intensiven Taktik zeigte sich deutlich in den Zahlen. Mathias Gidsel benötigte satte vierzehn Wurfversuche, um insgesamt acht Treffer zu erzielen. Dabei scheiterte er sechs Mal, entweder am überragenden Torwart der Füchse, Niklas Landin, oder an eigenen Blockern sowie an mangelnder Präzision bei freien Würfen. Der Live-Ticker von TV 2 Sport reagierte nach einem solchen Patzer ungläubig mit den Worten, dass Gidsel dies normalerweise nicht mache.

Sagosen und Knorr überzeugen in der Offensive

Neben der erfolgreichen Defensivarbeit gegen Gidsel stahlen andere Spieler der Füchse Berlin den Kontrahenten die Show. Der norwegische Star Sander Sagosen traf nach seiner Verletzungspause fast nach Belieben und erzielte neun Tore. Experten von TV 2 Sport jubelten nach seinem achten Treffer über seine Rückkehr in die Spitzengruppe. Auch der DHB-Spielmacher Juri Knorr lieferte einen bärenstarken Auftritt gegen seine deutschen Landsleute ab.

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Die Tageszeitung Politiken sprach von einem dramatischen Champions-League-Sieg und hob hervor, dass die Deckung von Aalborg Gidsel in den ersten fünfzehn Minuten komplett kaltstellte. Bis zur Halbzeit konnten nur zwei Treffer des Stars zugelassen werden. Die dänische Presse feierte diese defensive Dominanz als zentralen Aspekt des Erfolges gegen den deutschen Favoriten.

Medien und Vereinsreaktionen zum Saisonstart

Die Boulevardzeitung B.T. attestierte Aalborg Håndbold schlichtweg eines der besten Spiele der bisherigen Saison. Der TV-2-Experte Bent Nyegaard zeigte sich nach der harten Abwehrschlacht der Gastgeber ebenfalls total beeindruckt. Während in Berlin Ratlosigkeit herrschte, feierte sich Aalborg selbst als Team, das kolektiv auftrat.

Auf der eigenen Vereinshomepage wurde der Erfolg als kollektiver Triumph nach einer unerträglich spannenden Schlussphase bezeichnet. Die Spieler schickten eine klare Kampfansage an die Konkurrenz. In einem Viaplay-Interview unter der Schlagzeile Wir hatten eine Menge zu beweisen, betonte Linksaußen Magnus Landin, dass gezeigt wurde, wie eng das Team zusammenrücken kann und jeder Einzelne Verantwortung übernimmt. Der Sieg gilt in Dänemark als wichtiger Beweis für die Qualität des Klubs trotz personeller Schwächungen vor dem Spiel.

Voraussetzungen und Kaderprobleme vor dem Spiel

Die hohe Bedeutung des Sieges resultierte auch aus den schwierigen Voraussetzungen, unter denen Aalborg antrat. Vor dem Anpfiff waren die Chancen für die dänischen Teams auf einen Sieg extrem niedrig eingestuft. Dies lag an verletzungsbedingten Ausfällen zweier Rückraum-Stars, Mads Hoxer mit Leistenproblemen und Thomas Arnoldsen mit einer Schulterverletzung.

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Trotz dieser personellen Engpässe und der Skepsis des übertragenden Senders Viaplay Sport News gelang dem Team der Coup gegen den deutschen Top-Klub. Die Medien berichten nun von einer überwältigenden defensiven Leistung, die den sportlichen Wert des Sieges in der Champions League weiter steigert. Der Kampfgeist und die kollektive Disziplin der dänischen Mannschaft stehen nun im Mittelpunkt der öffentlichen Wahrnehmung.