Der Aalborg-Spielmacher Knorr engagiert sich für die PETA-Kampagne Adoptieren statt kaufen. Gemeinsam mit seiner Hündin Elfi warnt er vor Impulskäufen nach den Festtagen.

Der kreative Spielmacher von Aalborg unterstützt aktiv die Adoptionskampagne Adoptieren, nicht kaufen von PETA Deutschland. Die Initiative macht darauf aufmerksam, dass Tiere keine Ware sind und ein liebevolles Zuhause verdienen. Zusammen mit seiner Hündin Elfi stellte er ein neues Motiv vor. Er betont, dass Tierheim überfüllt sind.

Persönliches Engagement für Tierschutz

Knorr erklärte gegenüber SPORTBILD seinen Schritt. Er wollte hinter der Sache stehen, die er unterstützt. Haustiere sollte man besser adoptieren als shoppen. Es gibt genügend Hunde und Katzen in Deutschland. Viele warten in Tierheimen auf ein neues Zuhause.

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Die Hündin Elfi kommt aus Rumänien. Sie kannte vorher nur die Straße. Nun ist sie ein Familienmitglied. Knorr sagt, sie gibt ihm so viel Liebe zurück. Er möchte sich engagieren, weil er eine persönliche Geschichte hat. Er kennt das Thema aus eigener Erfahrung.

Kritik am Tierhandel und Züchtern

Ein Hund aus dem Tierschutz hat eine andere Geschichte. Das gilt für Tiere aus Rumänien, der Türkei, Marokk oder Spanien. Man bekommt viel Liebe zurück. Es sprechen viele Gründe dafür. Knorr möchte dies einfach machen. Er steht voll hinter der Kampagne.

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Tierheime sind überfüllt. Jedes Tier freut sich über ein neues Zuhause. Knorr warnt vor Impulskäufen. Man sollte keine Tiere kaufen. Es gibt genug Hunde und Katzen. Viele warten auf Hilfe. Die Situation ist angespannt. Die Kampagne zielt auf Bewusstseinswandel ab.

Problem nach den Festtagen

Nach Festtagen verschärft sich die Lage. Hunde werden oft unüberlegt verschenkt. Sie kommen von Züchtern oder Internet. Zoohandel spielt auch eine Rolle. Diese Tiere werden schnell wieder abgegeben. Überforderung ist der Grund. Die Tiere sind oft noch jung.

Soldat Knorr warnt vor diesen Folgen. Der plötzliche Wechsel bedeutet Stress. Es bedeutet Leid für die Tiere. PETA Deutschland nennt das problematisch. Die Organisation warnt vor Impulskäufen. Die Kampagne soll helfen. Adoptieren ist besser als kaufen. Das ist die Botschaft.