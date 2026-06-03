Aaron Donald könnte zurückkehren: Rams-Coach schließt Comeback nicht aus

Aaron Donald könnte nach zehn Jahren Pause wieder in der NFL spielen. Rams-Coach Sean McVay schließt ein Comeback des Defensive-Tacklers nicht aus. Donald war zehnmal in den Pro Bowl gewählt und gewann dreimal die Auszeichnung als Defensive Player of the Year.

Die Welt in Aufruhr versetzt. Nach dem spektakulären Wechsel von Superstar Myles Garrett zu den Los Angeles Rams wird plötzlich über das Comeback von einem der größten Defensivspieler aller Zeiten diskutiert: Aaron Donald .

Der frühere Defensive Tackle hatte seine Karriere im März 2024 nach zehn NFL-Saisons beendet. Doch jetzt könnte sich die Tür für eine Rückkehr einen Spalt weit geöffnet haben. Laut eigenen Aussagen denkt Donald zumindest über ein Comeback nach. Auslöser ist der Blockbuster-Trade von Myles Garrett.

Der zweimalige Defensive Player of the Year wurde zu den Rams getradet und würde gemeinsam mit Donald eines der gefürchtetsten Defensiv-Duos der NFL-Geschichte bilden. Besonders spannend: Rams-Coach Sean McVay schloss eine Rückkehr seines ehemaligen Superstars keineswegs aus. Bei der offiziellen Vorstellung von Garrett erklärte er, Aaron ist jemand, mit dem ich in engem Kontakt stehe, und ich weiß, welchen Respekt er für Myles hat. Ich habe mit ihm über die Möglichkeit gesprochen, ihn an Bord zu holen.

Noch deutlicher wurde McVay wenig später: Wenn Aaron beschließt, dass er im Alter von 35 Jahren wieder einsteigen will, wette ich, dass er das immer noch auf ziemlich hohem Niveau schaffen könnte. Auch TV-Star Pat McAfee hatte Donald direkt auf die Gerüchte angesprochen. Die Antwort des Ex-Stars ließ viele Fans aufhorchen: Das hat mich auf jeden Fall zum Nachdenken gebracht. Einer der Besten aller Zeiten Donald gilt als einer der dominantesten Defensivspieler der NFL-Geschichte.

Der ehemalige Erstrundenpick der Rams wurde zehnmal in den Pro Bowl gewählt, achtmal All-Pro und gewann dreimal die Auszeichnung als Defensive Player of the Year. NFL-Insider Adam Schefter hält eine Rückkehr zwar weiterhin für eher unwahrscheinlich. Die Rams müssten nach den kostspieligen Verpflichtungen von Garrett und Cornerback Trent McDuffie finanziell kreativ werden. Doch auch Schefter räumte ein: In dieser Liga findet man immer Geld.

Donald hat bislang kein klares Nein ausgesprochen. Und allein das reicht aus, um die Fantasie der Rams-Fans anzukurbeln. Sollte die Legende tatsächlich zurückkehren, würden die Rams mit Garrett und Donald plötzlich wieder zu den ganz heißen Kandidaten auf den Super Bowl zählen





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