Aaron Donald und Myles Garrett treffen erstmals als Teamkollegen aufeinander

Rams-Defensivstars Aaron Donald und Myles Garrett stehen am Sonntag zum ersten Mal gemeinsam auf dem Feld. Die defensive Stärke soll das 4-4-Team wieder beleben.

Aaron Donald und Myles Garrett treten am kommenden Sonntag zum ersten Mal als direkte Teamkollegen auf dem NFL-Feld gegeneinander an oder vielmehr Seite an Seite im Trikot der Los Angeles Rams. Beide Defensivstars, die zusammen fünf sogenannte Defensive Player of the Year Awards gewonnen haben, sind nun endlich wieder für das gleiche Franchise aktiv. Diese Konstellation war für viele Beobachter lange Zeit eine reine Wunschvorstellung, doch durch den Mega-Trade von Garrett zu den Rams und das Ende von Donalds zweijährigem Ruhestand ist diese Realität nun eingetreten. Die Freude bei den Stars des Teams ist entsprechend groß, da sie damit die Defensive vor der Saison mit den prominentesten Namen verstärkt haben.

Der Weg zur gemeinsamen Rückkehr

Die Reise zu diesem ersten gemeinsamen Auftritt war von erheblichen Rückschlägen geprägt und verlief alles andere als planmäßig. Bereits im ersten Spiel der aktuellen Saison hatte Aaron Donald nach seinen zwei Jahren Abstinenz sein Comeback versucht, während Myles Garrett bei seinem Debüt in Australien verletzt vom Platz genommen werden musste. Diese Verletzung sorgte dafür, dass die beiden Stars ihre Kräfte noch nicht bündeln konnten, obwohl sie beide als elite Defensivspieler gelten. Garrett selbst hat zugegeben, dass er sich sein Comeback sehr gerne erspart hätte, da die Notwendigkeit zur Knieoperation nach der Partie im australischen Melbourne unumgänglich war.

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Garretts Ehrlichkeit über Verletzung und Frustration

Myles Garrett war vor der Woche 9 selbstbewusst aufgetreten und sprach offen über die Herausforderungen, die seine Verletzung mit sich gebracht hat. Er erklärte den Medien, dass die Offensive sich entscheiden müsse, welches Übel sie in Kauf nimmt, da er und Donald in Eins-gegen-Eins-Situationen äußerst effektiv sind. Vor der Saison, als Donalds Rückkehr noch nicht feststand, hatte Garrett sogar Zweifel geäußert, ob die beiden je gemeinsam auf dem Feld stehen würden. Heute äußert er sich anders und betont seine Vorfreude darauf, echte Spielzüge mit Donald zu absolvieren. Trotz der Freude gab er zu, nach dem Spiel frustriert gewesen zu sein, weil er sich von seiner Verletzung in Melbourne zurückgehalten fühlte und wusste, dass dies nicht seine richtige Leistung war.

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Schwache Teamleistung und Erwartungen

Trotz der hochkarätigen Personalie bleibt die Gesamtsituation der Los Angeles Rams kritisch zu betrachten. Der aktuelle Record von 4-4 ist für ein Team mit diesem Ambitionslevel nicht zufriedenstellend und unterstreicht den Druck, der nun auf den Spielern lastet. Die Defense-Stars waren in der Vergangenheit bereits auf sich allein gestellt, was die Schwierigkeit der Situation verdeutlicht. Garrett sprach sich in der Vorbesprechung dafür aus, realistische Entscheidungen zu treffen, die ihm selbst und dem Team am besten dienen. Dies zeigt, dass das Vertrauen in die eigene physische Regeneration und die taktische Integration im Training eine wichtige Rolle spielen, um die defensive Schwäche des Teams zu beheben.

Auswirkungen auf die Rams-Strategie

Das Zusammentreffen der beiden Superstars in Woche 9 stellt einen Wendepunkt in der Saison der Rams dar. Analysten und Fans hoffen nun, dass die kombinierte Intimidation und das technische Können von Aaron Donald und Myles Garrett die gegnerischen Offensiven lähmen wird. Die Tatsache, dass sie zusammen fünf Defensive Player of the Year Auszeichnungen erhalten haben, unterstreicht ihr historisches Niveau und die Erwartungshaltung an sie. Die Rams müssen nun beweisen, ob diese individuelle Exzellenz in kollektiven Erfolg umgesetzt werden kann, um die aktuelle Krise im Saisonverlauf zu bewältigen und die Playoffs noch in Reichweite zu halten.