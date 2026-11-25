Pittsburgh Steelers setzen Aaron Rodgers auf die Bank. Mason Rudolph übernimmt gegen Denver. Gründe für die überraschende Entscheidung.

Die Pittsburgh Steelers haben eine überraschende Personalie im Kader ihrer American-Football-Mannschaft vorgenommen. Star- Quarterback Aaron Rodgers steht fortan nicht mehr im aktiven Spieltagskader. Mit Mason Rudolph übernimmt ein anderer Spieler das Amt des Start- Quarterback s. Diese Maßnahme trifft den 42-Jährigen zu einem kritischen Zeitpunkt seiner Karriere.

McCarthys Kehrtwende nach Rodgers-Schutzbehauptung

Die Entscheidung des Head Coaches Mike McCarthy steht im krassen Widerspruch zu dessen Aussagen vom Vortag. Am Freitag, zwei Tage vor dem Spiel gegen die Denver Broncos, hatte McCarthy Aaron Rodgers noch öffentlich verteidigt. Auf die Frage, ob ein anderer Spieler neuen Schwung in die Offense bringen könne, antwortete er eindeutig: Aaron Rodgers ist unser Quarterback. Diese Rückendeckung galt bis zum Freitag noch als verbindlich.

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Doch nur 24 Stunden später vollzog das Franchise eine drastische Wende. Aaron Rodgers fliegt vollständig aus dem aktiven Kader. Mason Rudolph, der 31-jährige Ersatzmann, übernimmt die Verantwortung im Angriff. Die Steelers bereiten sich damit am Freitag auf die Begegnung gegen die Denver Broncos vor, ohne ihren erfahrenen Star-Quarterback.

Sportliche Gründe und schlechte Quoten

Offizielle Begründungen für diese harte Maßnahme liegen seitens der Organisation der Pittsburgh Steelers bisher nicht vor. Auch Hinweise auf physische Verletzungen bei Aaron Rodgers fehlen. Laut NFL-Insider Tom Pelissero geht die Initiative für die Umbildung direkt auf Mike McCarthy zurück. Der Coach reagiert damit auf die aktuelle sportliche Talfahrt des Teams und des Spielers.

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Pittsburgh hat die vergangenen beiden Partien verloren. Das letzte Match endete mit einer knappen 16:19-Niederlage gegen die Philadelphia Eagles. Die Bilanz der Steelers liegt aktuell bei sechs Siegen und vier Niederlagen. Diese Entwicklung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Rodgers kurz vor seinem 43. Geburtstag steht.

Auch die statistischen Werte des Quarterbacks selbst rechtfertigen die Kritik. In zehn absolvierten Partien kam Aaron Rodgers auf 2241 Pass-Yards. Er warf 16 Touchdown-Pässe, doch sechs Interceptions belasten seine Statistik erheblich. Nur 60,9 Prozent seiner Würfe erreichten ihre Empfänger.

Historischer Tiefpunkt und Karriere-Zukunft

Der Pass-Erfolgsquotient von 60,9 Prozent stellt einen historischen Tiefpunkt in der Karriere des viermaligen MVP dar. Schlechter war dieser Wert für ihn zuletzt im Jahr 2015, als er bei 60,7 Prozent landete. Neben der Quote ist auch die physische Belastung durch die gegnerische Verteidigung ein Problem. Rodgers wurde bereits 31 Mal gesackt.

Durch diese Sacks verlor er ligaweit die meisten Yards, insgesamt 257 Yards. Diese Zahlen zeigen, dass er unter großem Druck steht. Die Kombination aus Verlusten und schlechter Quote macht ihn für das Spiel gegen Denver angreifbar. Die Steelers müssen nun mit einem anderen System arbeiten.

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Droht das Karriere-Aus für den Super-Bowl-Sieger?

Diese Degradierung könnte einen bitteren Abschluss für die Laufbahn von Aaron Rodgers bedeuten. Der Erstrunden-Pick aus dem Jahr 2005 hat bereits angekündigt, seine Karriere nach dieser Saison beenden zu wollen. Als Super-Bowl-Sieger und vierfacher MVP gilt er als einer der größten Quarterbacks in der Geschichte der NFL.

Nun droht ihm ein vorzeitiges Ende, noch bevor die Saison offiziell zu Ende geht. Die Frage ist, ob das Spiel gegen die Philadelphia Eagles sein letztes in der Liga war. Die Entscheidung von Mike McCarthy öffnet ein neues Kapitel. Es bleibt abzuwarten, wie Mason Rudolph die Last des Start-Quarterbacks in Denver tragen kann. Diefans und die Medien beobachten die Entwicklung genau.