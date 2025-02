Aaron Rodgers Kapitel bei den New York Jets beendet

Die New York Jets haben die Trennung von Quarterback Aaron Rodgers offiziell bekanntgegeben. Das Franchise will auf der Quarterback-Position in eine neue Richtung gehen.

In einer Erklärung betonten der neue Head Coach Aaron Glenn und General Manager Darren Mougey, dass das Franchise auf der Quarterback -Position eine neue Richtung einschlagen möchte. Rodgers, der im Dezember 41 Jahre alt wurde, kehrte in der vergangenen Saison nach einem Achillessehnenriss zurück und bestritt 17 Spiele. Seine 3.

897 Yards und 28 Touchdowns waren jeweils die drittbeste Saisonleistung in der Geschichte der Franchise. \'Es war wichtig, diese Diskussion jetzt zu führen, um Klarheit zu schaffen und jedem von uns die nötige Zeit zu geben, um für unsere jeweilige Zukunft zu planen. Wir möchten ihm für seine Führungsqualitäten, seine Leidenschaft und sein Engagement danken, die er in die Organisation eingebracht hat, und wünschen ihm für die Zukunft viel Erfolg', heißt es in dem Statement weiter. \Team-Owner Woody Johnson erklärte ebenfalls, dass Rodgers alles verkörpert, was es bedeutet, ein New York Jet zu sein und die Fans umarmt und in die Stadt eingetaucht sei. Rodgers hat noch ein Jahr Restlaufzeit in seinem Vertrag in New York, für den er 37,5 Millionen Dollar ohne Garantien erhält. Der Deal hat laut ESPN einen Cap Hit von 23,5 Millionen Dollar. Den Jets bleiben bei einer Trennung somit 49 Millionen Dollar an Dead Money, die auf zwei Jahre verteilt werden können, wenn er nach dem 1. Juni entlassen wird. In diesem Fall würden 2025 nur 14 Millionen Dollar angerechnet - eine Einsparung von 9,5 Millionen Dollar. 2026 wurden dann jedoch 35 Millionen Dollar an Dead Cap anfallen. \Mit der Trennung von Rodgers setzen die Jets ihren kompletten Turnaround fort und werden in der kommenden Spielzeit mit einem neuen Quarterback, neuem Head Coach, neuem General Manager, neuem Offensive Coordinator in Tanner Engstrand und einem weitgehend neuen Trainerstab an den Start gehen. Mit Routinier Tyrod Taylor, dem 2024er Fünftrunden-Pick Jordan Travis und Adrian Martinez, der im Januar einen Future Contract unterschrieben hat, stehen derzeit drei weitere Quarterbacks im Kader.





