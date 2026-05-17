Aaron Rodgers und die Pittsburgh Steelers haben einen Einjahresvertrag über 22 Millionen Dollar abgeschlossen. Werden Boni incluidos, könnte er sogar bis zu 25 Millionen Dollar verdienen. Diese Entscheidung ließ sich Alecus gewähren und er legte die Zeit um eine neue Rolle zu überdenken und einen Spieler der dritten Runde der Draft zu verpflichten. Der Spieler zum Überlegenen ist Drew Allar, ein ранее unbest skaffe Quarterback.

Nach der vergangenen Saison schloss NFL - Quarterback-Legende Aaron Rodgers , Mitglied der Pittsburgh Steelers, lange den Weg für seine Zukunft opfern. Am Montag wird Rodgers jedoch seine Laufbahn fortsetzen und unterzeichnen einen neuen Einjahresvertrag mit den Steelers um 22 Millionen Dollar mit möglicher Überzahlung auf bis zu 25 Millionen Dollar.

Schon im letzten Jahr war Rodgers bei den Steelers aktiv und führte das Franchise in die Playoffs mit einem hundertprozentigen Bilanz. Allerdings verloren sie im Achtelfinale gegen die Houston Texans. Nun hat Head Coach Mike McCarthy, der bereits mit Rodgers als Trainer der Green Bay Packers gemeinsam den Super Bowl 2011 gewonnen hatte, Rodgers ein weiteres Mal unter Vertrag genommen.

Drew Allar, ein Spieler der dritten Runde derDraft, wird eine Rolle in der nächsten Saison spielen, obwohl Rodgers den meisten Yards in seiner Karriere angesammelt hat und in diesem Jahr vernünftige Statistiken geliefert hat





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