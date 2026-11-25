Die Pittsburgh Steelers haben Star-Quarterback Aaron Rodgers entlassen. Der Konflikt mit Head Coach Mike McCarthy eskalierte nach Rodgers' Degradierung.

Die Pittsburgh Steelers haben Star-Quarterback Aaron Rodgers entlassen, kurz nachdem er öffentlich den Konflikt mit Head Coach Mike McCarthy ausgetragen hatte. Der 42-Jährige stellte am Mittwoch klar, dass es für ihn keine Rückkehr in den Kader geben wird. Der Schritt folgte auf seine Degradierung in Pittsburgh, bei der Rodgers auf die Ersatzbank verbannt wurde.

Rodgers kritisiert McCarthy öffentlich in der Pat McAfee Show

Aaron Rodgers nutzte die Sendung "Pat McAfee Show", um sich direkt bei seinem langjährigen Trainer und der Franchise zu beschweren. Er betonte, dass das Vertrauensverhältnis nachhaltig gestört ist und er nicht mehr für die Steelers spielen wird. Rodgers verwies auf sein Statement, dass das Schiff bereits abgefahren sei, und hob die Unwiederruflichkeit der Situation hervor. Diese klare Positionierung beendete alle Spekulationen über eine mögliche Versöhnung.

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Der vierfache Most Valuable Player gab an, dass er die Information über seine Abstellung nicht direkt von Mike McCarthy erfahren habe. Stattdessen sei er zufällig von seinem Teamkollegen Pat Freiermuth informiert worden. Rodgers kritisierte das Verhalten des Head Coaches scharf und erwähnte Vorfälle, die auf mangelnde Professionalität hindeuten sollten. Er beschrieb, wie McCarthy während von Teammeetings eingeschlafen sei und dies wiederholt nicht unterband.

Rodgers führte ein spezifisches Ereignis an, das sich am vergangenen Mittwoch zugetragen haben soll. Während eines Quarterback-Meetings sei McCarthy zu spät erschienen und habe sich hingesetzt. Innerhalb von zehn Minuten sei er eingeschlafen und habe begonnen zu schnarchen. Nach dem Aufwachen habe er mit Unterlagen gerauscht und erneut geschlafen, bevor er ohne Erklärung den Raum verlassen habe. Diese Anekdote nutzte Rodgers, um seine Kritik am Führungsstil zu untermauern.

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Kontrast zur Vergangenheit und offizielle Schritte der Steelers

Die aktuellen Vorwürfe stehen im starken Kontrast zu früheren Zeiten, als Rodgers und McCarthy erfolgreich zusammenarbeiteten. So endete die Halbzeitansprache bei einer Niederlage gegen die Philadelphia Eagles mit dem Slogan "1, 2, 3, Packers", was auf ihre gemeinsame Vergangenheit in Green Bay hinwies. Rodgers selbst sprach am Montag, nach der 16:19-Niederlage, noch über das Spiel, bevor er den nächsten Tag am Trainingsgelände ausfiel.

Am Mittwochmorgen erschien Rodgers nicht am Trainingszentrum, laut ESPN hatte er sich entschuldigt. Am Nachmittag nutzte er dann die Plattform, um seinen Ärger publik zu machen. Sein Agent befand sich bereits im Austausch mit Omar Khan, dem General Manager der Steelers. Dieser Austausch mündete schließlich in der kurzen und klaren Entlassung des Quarterbacks.

Statistische Einordnung und sportlicher Kontext der Entlassung

Die Degradierung von Aaron Rodgers kommt nicht völlig aus dem Nichts, da er bei den jüngsten Niederlagen Probleme zeigte. Rodgers befindet sich aktuell in einer seiner schwächsten Spielzeiten seiner Karriere. Seine Passquote liegt bei nur 60,9 Prozent, was auf Unsicherheiten in der Offensive hindeutet.

Dennoch bleibt seine Bilanz bei den Touchdowns und Interceptions mit 16 zu 6 solide. Die Steelers liegen in der AFC North mit 6 Siegen und 4 Niederlagen auf dem dritten Platz. Dies platziert sie weiterhin auf einem Playoff-Kurs. Die Entscheidung, Rodgers zu entlassen, dient vermutlich dem Versuch, die Offensive zu stabilisieren, bevor die Playoffs beginnen. Die Steelers werden nun auf ihren Ersatz-Quarterback setzen, um die restlichen Spiele der Saison zu bestreiten.