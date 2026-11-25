Mike McCarthy setzt Aaron Rodgers aus, Mason Rudolph startet gegen die Denver Broncos. Rodgers' Karriere könnte ein abruptes Ende finden.

Die Pittsburgh Steelers haben eine schockierende Umwälzung in ihrer Startaufstellung verkündet. Der NFL-Star Aaron Rodgers wird für das kommende Spiel nicht mehr zum Einsatz kommen. Stattdessen startet Ersatzmann Mason Rudolph am Freitagabend gegen die Denver Broncos. Rodgers wurde sogar vollständig aus dem aktiven Spieltagskader gestrichen, was eine klare Abkehr von seiner bisherigen Rolle darstellt.

Aaron Rodgers Start verpasst durch Mason Rudolph

Diese Entscheidung steht im krassen Widerspruch zu den öffentlichen Äußerungen seines Head Coaches Mike McCarthy. Noch am Vortag hatte McCarthy den 42-jährigen Quarterback massiv verteidigt. Als man ihn gefragt hatte, wer neuer Schwung bringen könne, antwortete McCarthy klar: Aaron Rodgers ist unser Quarterback. Dieser Rückhalt galt als unerschütterlich.

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Nur 24 Stunden später vollzog die Vereinsführung jedoch eine komplette Kehrtwende. Es gibt bisher keine offizielle Erklärung für diese drastische Maßnahme. Auch gibt es keine Hinweise auf eine physische Verletzung, die Rodgers daran hindern würde. Laut NFL-Insider Tom Pelissero fällt die Verantwortung für diesen Schritt direkt an Coach McCarthy.

Mike McCarthy reagiert auf sportliche Talfahrt der Steelers

Die Beweggründe für diese Entscheidung scheinen sportlicher Natur zu sein. Pittsburgh hat die vergangenen beiden Partien verloren. Das letzte Spiel endete mit einer knappen 16:19-Niederlage gegen die Philadelphia Eagles. Die Bilanz der Steelers liegt bei sechs Siegen und vier Niederlagen, was für die ambitionierten Pläne des Franchises enttäuschend ist.

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Auch die persönlichen Statistiken von Aaron Rodgers sprechen nicht für ihn. In zehn Spielen erzielte er 2241 Pass-Yards. Dazu kamen 16 Touchdowns und sechs Interceptions. Die Passquote liegt bei nur 60,9 Prozent. Dieser Wert war für den Vierfachen MVP zuletzt im Jahr 2015 schlechter, als er bei 60,7 Prozent lag.

Zudem war Rodgers bereits 31-mal gesackt. Dadurch verlor er ligaweit die meisten Yards mit insgesamt 257 Yards Raumverlust. Diese defensive Schwäche belastet das gesamte Team. Die Entscheidung, Rodgers zu pausieren, scheint auch eine Reaktion auf diese offensichtliche Leistungsdepression zu sein.

Ende einer Ära oder Karriere bei den Steelers?

Aaron Rodgers nähert sich mit seinem 43. Geburtstag bald einem neuen Lebensabschnitt. Er hatte bereits angekündigt, seine Karriere nach dieser Saison zu beenden. Die Frage ist nun, ob die Partie gegen die Denver Broncos sein letztes Spiel wird. Die Degradierung könnte ein bitteres Ende markieren.

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Möglichkeit, dass Rodgers seine Freigabe von den Pittsburgh Steelers verlangt. Ein Wechsel zu einem anderen Team würde es ihm ermöglichen, seine Laufbahn unter vielleicht günstigeren Bedingungen zu beenden. Der Erstrundenpick aus dem Jahr 2005 hat die Geschichte der NFL maßgeblich geprägt.