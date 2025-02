Aaron Rodgers: Welcher Verein passt für den NFL-Star?

Aaron Rodgers' Zukunft in der NFL ist ungewiss. Der 41-jährige Quarterback steht vor der Entscheidung, ob er weitermacht oder seine Karriere beendet. In diesem Kommentar werden einige mögliche Destinationen für Rodgers analysiert.

Die Zukunft von Aaron Rodgers ist ungewiss. Als NFL -Fan kann man sich nur wünschen, dass er weitermacht. Ähnlich wie beim Fußball, wo Cristiano Ronaldo und Lionel Messi auch noch aktiv sind und ihren Abermillionen an Fans auf der ganzen Welt mehr von ihrer Profizeit schenken, sollte Rodgers weiterhin auf höchstem Niveau spielen.

Der Unterschied: Rodgers spielt nicht in Saudi-Arabien oder in der Major League Soccer, wo das Niveau ein ganz anderes ist als in den vergangenen Stationen der Fußball-Stars. Rodgers beweist sich weiterhin auf dem höchsten Niveau, das es im American Football gibt. Und der 41-Jährige kann es noch. Das hat er trotz der sich abzeichnenden Trennung von den New York Jets in der abgelaufenen Saison bewiesen. Daher der Appell: Mach es noch einmal, Aaron. Häng noch ein Jahr dran und schließ dich den Pittsburgh Steelers an.Wer an dieser Stelle sagt, dass Rodgers 'washed' sei und es nicht einmal bei den Jets geschafft hat, dem sollten folgende Statistiken das Gegenteil beweisen. In der abgelaufenen Saison hatten nur sieben Quarterbacks mehr Passing Yards als der 41-Jährige. Auch bei den Passing Touchdowns rangiert Rodgers mit 28 Würfen in die Endzone auf dem geteilten siebten Platz. In diesen Statistiken ließ der Rodgers Star-Spielmacher wie Jalen Hurts oder Josh Allen hinter sich. Wohlgemerkt in einer Saison, in der er erst von einem Achillessehnenriss aus dem Vorjahr zurückkam. Das zeigt: Rodgers hat es mit dem Ball noch drauf und kann für rund zwei Drittel der NFL-Teams im Passing Game ein Upgrade darstellen. Das Laufspiel sei einmal dahingestellt. Diesbezüglich konnte man bei Rodgers - gerade in den vergangenen Jahren - keine Wunder erwarten. Apropos Roethlisberger: Seit 'Big Ben' seine NFL-Karriere bei den Steelers beendet hat, ist Pittsburgh auf der Suche nach einem Quarterback, der konstant abliefert. 2022 mit Draft-Hoffnung Kenny Pickett, der nun mit den Eagles als Backup den Super Bowl gewonnen hat. Anschließend die Backups Mason Rudolph und Mitchell Trubisky. Zu guter Letzt in der abgelaufenen Saison mit Justin Fields und Ex-Seattle-Seahawks-Star Russell Wilson: Keiner der Genannten hat sich bei der Franchise als Ideallösung erwiesen. US-Medienberichten zufolge bereiten sich die Steelers darauf vor, ihren Quarterback-Room daher erneut neu aufzubauen. Schließlich werden sowohl Wilson als auch Fields Free Agents und fordern laut 'CBS' jeweils teure neue Deals. Aaron Rodgers bei den New York Jets . Laut NFL-Insider Jay Glazer strebt die 'Gang Green' eine Trennung vom viermaligen MVP an. Nach 18 Einsätzen mit 28 Touchdowns und elf Interceptions in zwei Jahren. Und trotz eines Vertrags für die kommende Saison. Doch wie geht es nun für den 41-Jährigen weiter? Nachdem sie trotz der Verpflichtung von Russell Wilson einmal mehr in der ersten Playoff-Runde ausgeschieden sind, könnten die Pittsburgh Steelers hellhörig werden. Gut für Rodgers: In 'Steel City' müsste er keinen Neuaufbau anleiten, wofür ihm angesichts seines Alters schlicht die Zeit fehlt. Sicher ist: Die Defense gehört an guten Tagen zum Besten, was die NFL zu bieten hat. Bei den Cleveland Browns war auch eher die Offense das Sorgenkind. Sollten die Bosse vom ohnehin verletzten Deshaun Watson abkehren, könnte Rodgers einen Gedanken wert sein. Vielleicht ließe sich dann auch Myles Garrett umstimmen, der seinen Abgang forcieren will. Ob Rodgers reicht, um die Browns in ein Winning-Team zu verwandeln, bleibt allerdings fraglich. Vielleicht entscheiden sich aber auch die Indianapolis Colts, nach Joe Flacco erneut einen erfahrenen Playmaker an Land zu ziehen, um ihrem potenziellen Franchise Quarterback Anthony Richardson einen Mentor an die Seite zu stellen. Rodgers könnte den Youngster mindestens ein Jahr anlernen und so den Weg für eine große Zukunft des seit Jahren strauchelnden Teams ebnen. Oder greift das schlechteste Team der abgelaufenen Saison zu? Allgemein wird erwartet, dass die Tennessee Titans beim Draft einen neuen Quarterback holen. Doch da die QB-Klasse 2025 nicht besonders hochkarätig besetzt ist, könnten die Verantwortlichen auch die Chance bei Rodgers ergreifen und sich obendrein mit einem Draft-Trade einen künftigen frühen Pick sichern, um die langfristige QB-Lösung in ein oder zwei Jahren anzugehen. Allerdings wären für den Superstar die Erfolgaussichten in Nashville nahe Null. Eine ähnliche Situation würde bei den Las Vegas Raiders auf Rodgers warten. Die Franchise sucht händeringend nach einem Quarterback, der das Team wirklich anführt. Von großen Sprüngen ist die Franchise aber weit entfernt





ransport / 🏆 80. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

NFL Aaron Rodgers Quarterback Karriereende Pittsburgh Steelers Cleveland Browns Indianapolis Colts Tennessee Titans Las Vegas Raiders

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

New York Jets: Aaron Glenn soll Head Coach werden - was wird aus Aaron Rodgers?Rashod Bateman schnappt sich eine 42-Yard-Bombe von Jackson.

Weiterlesen »

NFL: New York Jets wollten wohl Aaron Rodgers' Auftritte in 'The Pat McAfee Show' verbietenBleibt Aaron Rodgers auch nach der Saison bei New York Jets oder wechselt er?

Weiterlesen »

NFL: Aaron Rodgers sollte weitermachen und zu Pittsburgh Steelers wechselnDie komplette Super Bowl Halftime Show mit Star-Rapper Kendrick Lamar.

Weiterlesen »

NFL: Aaron Rodgers sollte weitermachen und zu den Pittsburgh Steelers wechselnDie komplette Super Bowl Halftime Show mit Star-Rapper Kendrick Lamar.

Weiterlesen »

NFL: New York Jets wollen Aaron Rodgers wohl nicht behaltenShailene Woodley und Aaron Rodgers trennten sich vor beinahe drei Jahren. Für die Schauspielerin ist dieser Schritt immer noch schwer zu verarbeiten.

Weiterlesen »

NFL: New York Jets trennen sich von Aaron RodgersShailene Woodley und Aaron Rodgers trennten sich vor beinahe drei Jahren. Für die Schauspielerin ist dieser Schritt immer noch schwer zu verarbeiten.

Weiterlesen »