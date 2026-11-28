Aaron Rodgers sucht ein neues Team nach seinem Weggang von den Steelers. Analyse der Optionen wie Patriots, Ravens und Falcons für den NFL-Star.

Aaron Rodgers steht als Free Agent ohne Team da und überlegt, wie er seine Karriere in der NFL beenden möchte. Der 42-jährige Quarterback hat seine Zeit bei den Pittsburgh Steelers mit einer umstrittenen und skandalösen Atmosphäre beendet. Viele Beobachter fragen sich, ob seine illustre Laufbahn so enden soll oder ob es noch eine würdevollere Option gibt.

Marktlage und Spielerprofil

Der bald 43-Jährige ist nicht mehr der dominante Star der Anfangsjahre, zeigt aber weiterhin beeindruckende Einzelleistungen. Teams wissen, dass sie mit einem Spieler rechnen müssen, der einen hohen Führungsanspruch hat und mediale Aufmerksamkeit generiert. Diese Eigenschaft kann belastend sein, wenn der Quarterback wie eine tickende Zeitbombe in der Umkleidekabine sitzt. Die jüngste Woche verdeutlichte, wie schnell eine solche Dynamik eine ganze Organisation unter Druck setzen kann.

Also read NFL News: Aaron Rodgers, Playoff-Race und Thanksgiving Spiele 2024

New England Patriots als Favorit

Die New England Patriots gelten als einer der Favoriten für die Verpflichtung, da sie aktuell eine 5:5-Bilanz aufweisen und noch in den Playoffs mitspielen können. Durch eine Verletzung von QB Drake Maye zwingt das Team das Management dazu, sich den Quarterback-Markt genau anzusehen. Ein Sieg oder eine schlechte Leistung des Teams wird den Handlungsdruck in den kommenden Tagen massiv erhöhen. Rodgers ist nun Teil dieses dynamischen Marktes, obwohl die Geschichte um Head Coach Mike Vrabel und Diana Russini die Situation erschwert.

Baltimore Ravens und Playoff-Chancen

Eine Rückkehr zu den Baltimore Ravens würde eine besondere sportliche Dramaturgie bieten, da Rodgers dort zweimal gegen seine alten Gegner, die Pittsburgh Steelers, antreten würde. Allerdings hängt die Zukunft von Lamar Jackson ab, der die Rolle des Start-Quarterbacks innehat. Sollte Rodgers verpflichtet werden, müssten die Ravens auf 4:8 fallen, was die Playoff-Chancen auf etwa zwei Prozent drücken würde. Dieser Effekt würde die Attraktivität eines solchen Wechsels im aktuellen Saisonverlauf deutlich mindern.

Advertisement

Advertisement

Atlanta Falcons und junge Talente

Die Atlanta Falcons stehen mit einer 3:7-Bilanz in der NFC South und liegen hinter dem führenden Carolina Panthers. Für Rodgers könnte dies eine sinnvolle Option sein, da der Divisionsgewinn noch in greifbarer Nähe liegt. Der aktuelle Starter Michael Penix Jr. verzeichnet in acht Spielen sieben Interceptions und fünf Fumbles, was das Passer Rating auf 84,2 drückt. Als erfahrene Alternativen stehen Andy Dalton und Penix zur Verfügung, wobei keiner den Stammplatz ernsthaft gefährdet.

Option Minnesota Vikings und Karriereende

Eine Rückkehr zu den Minnesota Vikings wurde ebenfalls thematisiert, würde aber eine emotionale Wiedervereinigung bedeuten, die nicht von der Hand zu weisen ist. Rodgers hatte vor der Saison bereits angekündigt, dass 2026 seine letzte Spielzeit sein wird. Es bleibt ungewiss, ob er seine Karriere so beenden will oder ob ein finaler Auftritt in einem anderen Team als der perfekte Abschluss dienen könnte. Die Unberechenbarkeit von Rodgers bleibt eine ständige Variable in diesen Verhandlungen.