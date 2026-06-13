Aaron Sorkins "The Social Reckoning": Die filmische Aufarbeitung der Facebook-Files

Der erste Trailer zu "The Social Reckoning", der Fortsetzung von "The Social Network", verspricht einen monumentalen Film über die Facebook-Meta-Enthüllungen. Jeremy Strong verkörpert Mark Zuckerberg, Mikey Madison Whistleblowerin Frances Haugen. Regisseur Aaron Sorkin setzt damit ein bedeutendes Zeichen für die dringende Debatte über Macht und Verantwortung in der Tech-Branche.

Sechzehn Jahre nach dem Film The Social Network von David Fincher erscheint mit The Social Reckoning eine Fortsetzung, die in ihrer Bedeutung für das aktuelle gesellschaftliche und technologische Geschehen kaum zu überschätzen ist.

Der erste Trailer weckt große Erwartungen und zeigt, wie Regisseur und Drehbuchautor Aaron Sorkin die Aufarbeitung der Facebook-Meta-Kontroversen aufgreift. Der Film basiert auf den Enthüllungen der Whistleblowerin Frances Haugen und den Berichten des Tech-Reporters Jeff Horwitz, die 2021 mit den sogenannten Facebook-Files einen tiefgreifenden Einblick in die internen Prioritäten des Unternehmens ermöglichten. Die Dokumente belegten, dass Facebook Profit und Wachstum über das Wohlbefinden und die mentale Gesundheit seiner Nutzerinnen und Nutzer stellte.

Trotz dieser erschütternden Erkenntnisse blieben massive Konsequenzen aus, vor allem wegen eines geschickten Rebrandings zu Meta, eines Mangels an attraktiven Alternativen für die Nutzer und einer nachlassenden öffentlichen Aufmerksamkeit. Genau diese Lücke will der Film füllen und die Debatte neu entfachen. Während Jesse Eisenberg im ersten Film Mark Zuckerberg verkörperte, übernimmt Jeremy Strong in The Social Reckoning diese Rolle und erntet bereits im Vorfeld großes Lob für seine akkurate Nachahmung von Stimme und Manierismen des Meta-Gründers.

Mikey Madison spielt Frances Haugen, die frustrierte Produktmanagerin, die gemeinsam mit Jeff Horwitz, gespielt von Jeremy Allen White, die geheimen Dokumente an die Öffentlichkeit bringt. Die Besetzung komplettieren unter anderem Betty Gilpin, Billy Magnussen, Patrick Fischler, Wunmi Mosaku, Bill Burr und Portia Doubleday. Aaron Sorkin, bekannt für seine scharfen Dialoge und die Verarbeitung aktueller Themen, liefert hier das Drehbuch und führt Regie - ein Projekt, das als sein bislang ambitioniertestes gilt.

The Social Reckoning erscheint in Deutschland noch in diesem Jahr und könnte, ähnlich wie der erste Teil, nicht nur unterhalten, sondern auch eine prägende gesellschaftliche Wirkung entfalten





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