Ab 2027 kann Gmail im Web keine E-Mails mehr per POP von Drittanbietern abrufen, auch der Versand über Gmail wird eingestellt.

Ab Januar 2027 kann Gmail im Web keine E-Mails mehr per POP von anderen Anbietern abrufen. Auch der Versand über Adressen von Drittanbietern wird über Gmail eingestellt.

Wer künftig mehrere Postfächer in einer Anwendung bündeln möchte, kann dafür etwa Thunderbird oder Outlook für Android verwenden. Bislang ließ sich Gmail als zentrale Inbox für mehrere Konten nutzen. Nachrichten anderer Anbieter wurden direkt ins Gmail-Postfach übernommen und Antworten konnten unter der jeweiligen Absenderadresse auch direkt aus Gmail heraus verschickt werden.

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Mit dem Ende des POP-Zugriffs kann Gmail im Web keine Nachrichten anderer Anbieter mehr abrufen und auch das „Senden als“ über einen Drittanbieter ist über Gmail dann nicht mehr möglich. Für die Gmail-App auf Android gilt jedoch eine Einschränkung weniger. Drittanbieter-Konten sollen dort weiterhin funktionieren. Über „Senden als“ lässt sich jedoch weder im Web noch auf dem Smartphone in der App ab 2027 eine andere Absenderadresse verwenden.