Millionen KI-Songs fliegen bei Tidal raus: Der Streamingdienst trennt künftig streng zwischen generativer KI und erlaubten Hilfsmitteln bei Musik.

Der Musikstreamingdienst Tidal verschärft seinen Umgang mit künstlich erzeugten Songs. Ab dem 9. Dezember 2026 sollen sämtliche Titel entfernt werden, die nach Einschätzung des Unternehmens vollständig durch generativeentstanden sind.

Gleichzeitig werden entsprechende Neueinreichungen künftig abgelehnt. Die Regelung betrifft allerdings nicht jede Form des KI-Einsatzes bei der Musikproduktion. Künstler dürfen weiterhin technische Hilfsmittel auf KI-Basis verwenden, sofern das fertige Werk nicht ausschließlich aus deren generierten Ergebnissen besteht. Wie Tidal in einer Mitteilung vom 25.

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November erläutert, hat das Unternehmen in den vergangenen 90 Tagen rund 43 Prozent aller eingereichten Titel als vollständig KI-generiert erkannt. Insgesamt seien derzeit etwa 27 Millionen entsprechende Songs im Katalog gekennzeichnet. Das entspricht laut Anbieter 6,3 Prozent des gesamten Musikangebots. Am 6.