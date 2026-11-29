Ihr Herz ist vielleicht gefährdet. Der richtige Zeitpunkt, auf Ihr Herz zu hören, ist also genau jetzt. Melden Sie sich zur neuen Newsletter-Serie an!

Ihr Herz ist vielleicht gefährdet und Sie merken noch nichts davon. Der richtige Zeitpunkt, auf Ihr Herz zu hören, ist also genau jetzt. Melden Sie sich zur neuen Newsletter-Serie an!

Unser Herz arbeitet jeden Tag für uns – oft, ohne dass wir ihm viel Aufmerksamkeit schenken. Dabei sendet es manchmal deutliche Signale, die wir ernst nehmen sollten: Atemnot, Herzstolpern, Druck auf der Brust, Erschöpfung, ein zu hoher Blutdruck. Oft jedoch schleichen Risikofaktoren leise in unser Leben. Erkennen Sie Ihre rechtzeitig!begleite ich Sie in fünf Teilen auf dem Weg zu einem herzgesünderen Leben.

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Unten verrate ich schon einmal etwas aus dem ersten Part. In fünf Teilen zu mehr Wissen, mehr Orientierung und einem herzgesünderen Alltag – den ersten Teil und dazu täglich die Top-Nachrichten aus der Gesundheit bekommen Sie direkt ins Postfach. Gerade erst sagte ein Freund zu mir: „Ich müsste mich mal mehr um meine Gesundheit kümmern.