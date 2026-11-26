Lidl Black Weeks 2026: Ab 26. November in den Filialen. Angebote von Camp David, Tefal, Carrera und Kärcher mit bis zu 80 Prozent Rabatt im Prospekt.

Lidl Black Weeks 2026: Ab 26. November in den Filialen. Angebote von Camp David, Tefal, Carrera und Kärcher mit bis zu 80 Prozent Rabatt im Prospekt.

Zum Preis von 19,99 Euro für eine Sweathose von Camp David, deren unverbindliche Preisempfehlung bei 99,95 Euro liegt. Mit 80 Prozent ist das der größte Rabatt, den Lidl zum Start seiner Black Weeks Ab Donnerstag, 26. November, gelten die Prospektangebote in den Lidl-Filialen. Im Onlineshop läuft die Aktion zwei Tage länger.

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Wer Weihnachtsgeschenke sucht, sollte früh kommen. Die Vorräte sind begrenzt, und Nonfood-Artikel wie Mode, Werkzeug und Spielzeug gibt es nicht in Kleinstfilialen. Nur online erhältliche Black-Weeks-Angebote: seit Sonntag, 22. NovemberBlack Weeks in den Filialen: bis Samstag, 28.