QR-Code auf Batterien ab 18. Februar 2027 Pflicht: Was Verbraucher beim Scannen erfahren, wer den Batteriepass bekommt und was für alte Akkus gilt.

QR-Code auf Batterien ab 18. Februar 2027 Pflicht: Was Verbraucher beim Scannen erfahren, wer den Batteriepass bekommt und was für alte Akkus gilt. Noch ohne QR-Code: Batterien im Handel.

Ab dem 18. Februar 2027 müssen neue Batterien in der EU einen QR-Code tragen, bereits gekaufte Batterien sind davon nicht betroffen. vor. Wer den Code mit dem Smartphone scannt, soll erfahren, wie die Batterie richtig entsorgt wird und ob sie den EU-Vorgaben entspricht.

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Die gute Nachricht für alle Haushalte: Für die Batterien in Fernbedienung, Rauchmelder und Küchenschublade ändert sich nichts. Spannend wird der Code vor allem beim E-Bike. Der Code muss sichtbar, lesbar und dauerhaft auf die Batterie gedruckt oder eingraviert sein. Ist sie dafür zu klein, etwa eine Knopfzelle, steht er auf der Verpackung und in den Begleitunterlagen.