Ab welchem Einkommen gilt man als reich?

In diesem Artikel erfahren Sie, ab welchem monatlichen Einkommen Sie in Deutschland zu den reichsten 10% oder sogar zu den 1% gehören. Überraschenderweise müssen diese Grenzwerte nicht so hoch sein, wie Sie vielleicht denken.

Wohlstand ist ein Traum, den viele hegen. Viele verbinden mit dem Begriff „Reichsein“ Bilder von Luxusvillen, Privatjets und Yachten. Doch wussten Sie, dass man diese Güter nicht besitzen muss, um offiziell als reich zu gelten? Wir sind selbst überrascht gewesen, ab welchem monatlichen Einkommen man bereits zu den oberen 10 % oder sogar zu den reichsten 1 % gehört.

Lesen Sie weiter und finden Sie heraus, ob Sie vielleicht schon längst zu diesen Kreisen gehören, ohne es zu wissen! Laut einer Befragung des Sozio-oekonomischen Panels von rund 16.000 Haushalten aus dem Jahr 2017 galt ein Single mit einem monatlichen Netto-Einkommen von 3.529 Euro als reich. Für Paare, die in einem Haushalt ohne Kinder leben, lag die Grenze bei 5.840 Euro. Eine Familie mit zwei Kindern gehörte mit einem Netto-Einkommen ab knapp 8.200 Euro zu den reichen 10 %. Um zu den oberen 1 % zu gehören, musste man jedoch noch eine ganze Schippe drauflegen. Als Single benötigte man 2017 ein monatliches Netto-Einkommen von 7.044 Euro. Für Paare ohne Kinder lag die Grenze bei 10.567 Euro, und eine Familie mit zwei Kindern musste ein Netto-Einkommen von 14.793 Euro erreichen, um zu den 1 % der reichsten Deutschen zu gehören. Auch hier hat sich die Einkommensgrenze etwas verschoben. Singles gelten nun mit einem Netto-Einkommen von 7.190 Euro zu den reichsten 1 %. Das iwd bestätigt diese Entwicklung, denn die meisten Bundesbürger gingen 2018 davon aus, dass Singles erst mit einem monatlichen Netto-Einkommen zwischen 7.000 und 10.000 Euro als reich gelten.





gofeminin_de / 🏆 69. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Einkommen Reich Wohlstand Deutsche Sozio-Oekonomisches Panel

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Steuererklärung in Deutschland: Wer muss sie abgeben und welche Vorteile bietet sie?Dieser Artikel erklärt, wer in Deutschland zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet ist und wer von einer freiwilligen Erklärung profitieren kann. Es werden die Vorteile einer Steuererklärung, wie die Rückerstattung von zu viel gezahlten Steuern, aufgezeigt, und Tipps zur Vorbereitung gegeben.

Weiterlesen »

Wo sie leben, wer sie sind: Neue Daten zu jungen Intensivtätern in DeutschlandDie Täter sind häufig minderjährig, viele haben einen Migrationshintergrund. Ein Medienbericht offenbart nun die erschreckende Zahl der Intensivtäter in Deutschland.

Weiterlesen »

Skinny-Jeans: Warum Lady Di sie liebte und warum auch Sie sie (wieder) tragen solltenSkinny-Jeans sind zurück auf dem Laufsteg. Wie man den Trend richtig stylt, wusste Lady Di bereits in den 1990er-Jahren.

Weiterlesen »

Introvertierte Menschen: So erkennen Sie sie und fördern Sie den AustauschDieser Artikel gibt Einblicke in die Welt von introvertierten Menschen, erklärt ihre typischen Verhaltensweisen und bietet Tipps, wie man mit ihnen besser kommunizieren kann.

Weiterlesen »

Wahlprogramme: So beeinflussen sie Ihr Einkommen - ZEW-StudieEine neue Studie des ZEW zeigt, welche Auswirkungen die Wahlprogramme der Parteien auf verschiedene Einkommensgruppen haben würden. Die Ergebnisse sind überraschend: Während FDP, Union und AfD höhere Einkommen entlasten, würden SPD, Grüne, Linke und BSW insbesondere untere und mittlere Einkommen begünstigen.

Weiterlesen »

Vollständigen Artikel weiterlesen - Handeln Sie verantwortungsvoll - Jeder Handel beinhaltet auch Risiken.CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 74 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Weiterlesen »