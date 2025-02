Abbau im deutschen Maschinenbau: 6800 Stellen verloren

Der deutsche Maschinen- und Anlagenbau hat im vergangenen Jahr 6800 Stellen verloren. Trotz des Rückgangs der Produktion konnte der Maschinenbau seine Position als größter industrieller Arbeitgeber in Deutschland behaupten. Doch die Aussichten auf dem Arbeitsmarkt bleiben trübe, auch 2025 wird sich der Beschäftigtenabbau fortsetzen. Viele Unternehmen versuchen, durch Kurzarbeit und Arbeitszeitkonten ihre Belegschaft zu halten. Doch der Fachkräftemangel und das demografische Problem stellen die Branche vor große Herausforderungen.

Die deutsche Maschinen- und Anlagenbauindustrie hat im vergangenen Jahr 6800 Stellen verloren. Zum Jahresende 2024 werden die Hersteller insgesamt 1,02 Millionen Mitarbeiter beschäftigen, was einem Minus von 0,7 Prozent entspricht. Trotz dieser Entwicklung konnte der Maschinenbau seine Position als größter industrieller Arbeitgeber in Deutschland behaupten.

Dieser Umstand ist bemerkenswert, da die Produktion 2024 nach vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamts um 7,5 Prozent preisbereinigt sank. Leider lässt sich nicht aufschlüsseln, ob der „Wegfall“ der Stellen durch Kündigungen oder nur durch Renteneintritte erfolgte. In die Statistik einbezogen werden lediglich Betriebe mit mindestens 50 Beschäftigten. Doch die Aussichten auf dem Arbeitsmarkt bleiben düster: Auch 2025 dürfte sich der Beschäftigtenabbau fortsetzen. Die konjunkturellen und strukturellen Belastungen treffen weiterhin die Hersteller von Investitionsgütern, also den Maschinen- und Anlagenbau. „Das wird nicht gänzlich ohne Spuren an den Beschäftigtenzahlen vorbeigehen“, so VDMA-Chefvolkswirt Ralph Wiechers. Viele Unternehmen versuchen derzeit, ihre Beschäftigten durch Arbeitszeitkonten und Kurzarbeit zu halten. Der Verband verweist dabei auf Zahlen der Bundesagentur für Arbeit, wonach im Oktober rund 53 000 Beschäftigte aus der Branche in Kurzarbeit waren, Tendenz steigend. Nach Erhebungen des VDMA erwarten 27 Prozent der Unternehmen im ersten Halbjahr 2025 einen Anstieg der Kurzarbeit, 58 Prozent ein gleichbleibendes Niveau. Auch dies wird jedoch einen weiteren, „hoffentlich nur leichten Abbau“ der Beschäftigung nicht verhindern können. Rund ein Viertel der Unternehmen sieht sich zudem gezwungen, im ersten Halbjahr 2025 Personal abzubauen. „Wie viel davon dauerhaft sein wird, wie viel zu einem späteren Zeitpunkt durch Neueinstellungen kompensiert werden kann, lässt sich seriös nicht sagen“, so Wiechers. Für 2025 rechnet der Verband mit einem weiteren Rückgang der Produktion um real zwei Prozent. Viele Firmen kämpfen aufgrund des hartnäckigen Fachkräftemangels dennoch, ihre Stammbelegschaft zu halten. Aus gutem Grund: Etwa elf Prozent der Mitarbeiter sind älter als 60 Jahre, rund ein Viertel 50 Jahre und darüber. Der VDMA verweist deshalb auf Berechnungen des Instituts der deutschen Wirtschaft, wonach sich in den nächsten zehn Jahren unter dem Strich eine Lücke von fast 180 000 Beschäftigten in der Branche ergibt.





