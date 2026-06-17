Abcourt Mines setzt Bohrkampagne fort und veröffentlicht hochgradige Goldfunde für die Mine Sleeping Giant

Das kanadische Bergbauunternehmen Abcourt Mines Inc. hat die Ergebnisse einer umfangreichen Bohrkampagne bekannt gegeben, die das Potenzial seiner Hauptmine Sleeping Giant unterstreichen. Mit über 40.000 gebohrten Metern und spektakulären Goldgehalten in mehreren Zonen stärkt das Unternehmen seine Ressourcenbasis und treibt die Vorbereitungen für die kommerzielle Produktion voran. Das Management betont die strategische Bedeutung der Ergebnisse für die Betriebsoptimierung und die Anziehung von Fachkräften.

Abcourt Mines Inc. (TSX-V: ABI) (OTCQB: ABMBF) setzt seine Arbeiten in Richtung Aufnahme der kommerziellen Produktion fort. Die aktuelle Bohrkampagne , in deren Rahmen 40.632 Meter niedergebracht wurden, trägt zur Stärkung der Assets des Unternehmens sowie der Bestätigung des Potenzials der Mine Sleeping Giant, seines Hauptprojekts, bei.

Highlights für Investoren: Intensivierung der Bohrleistung seit Dezember 2023 wurden 370 Bohrlöcher über insgesamt 40.632 m niedergebracht, davon allein 15.371 m im Jahr 2026. Beschleunigung der Betriebstätigkeit Einsatz eines dritten Bohrgeräts, um eine Bohrleistung von 4.500 m pro Monat zu erreichen. Hochgradige Ergebnisse Bemerkenswerte Abschnitte von unter anderem 170,9 g/t Au auf 0,8 m und 107,7 g/t Au auf 0,5 m. Künftiger Fortschritt Die Definitionsarbeiten stärken den Abbauplan und optimieren den Betrieb für 2027.

Bohrstrategie Umwandlung für die Produktion Abcourt geht bei den Vorbereitungen auf seinen künftigen Betrieb über Bohrungen hinaus.

Die Verteilung der 40.000 m veranschaulicht das rigorose auf Wertschöpfung ausgerichtete Management: Ergebnisse bestätigen Bergbaupotenzial Die jüngsten Bohrungen haben hochgradige mineralisierte Zonen außerhalb der Zielgebiete aufgezeigt: Bedeutende Abschnitte bisher unveröffentlicht Zone 3A3B: 170,9 g/t Au auf 0,8 m Bohrloch 23-561 Zone A(HW): 138,5 g/t Au auf 0,5 m Bohrloch 14-127 Zone 15: 107,7 g/t Au auf 0,5 m Bohrloch 29-310 Zone 20: 73,3 g/t Au auf 0,5 m Bohrloch 23-583 Nächste Schritte Auf dem Weg zu einer aktualisierten Ressourcenschätzung Die Erhöhung der Bohrleistung Ziel von 4.500 m pro Monat wird es Abcourt zusammen mit den jüngsten LiDAR- und geophysikalischen Vermessungen ermöglichen: Kommentare des Managements Pascal Hamelin, P.Eng.

, President und Chief Executive Officer von Abcourt Mines, sagt dazu: Der Erfolg dieser Bohrkampagne stellt in jeder Hinsicht einen Wendepunkt dar. Hinsichtlich der Produktion bedeutet die Entdeckung dieser sehr hochgradigen Zonen, dass wir unser Erzprofil sichern und stark anreichern können, was sich direkt auf unsere Gewinnmargen auswirken wird.

Darüber hinaus sind ein rasch wachsendes Projekt und derartig spektakuläre Ergebnisse ein echter Anziehungspunkt für die Anwerbung von Mitarbeitern. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist es ein echter Wettbewerbsvorteil für die Gewinnung und Bindung von Spitzenkräften, dass wir Bergleuten und Branchenexperten ein anregendes Umfeld mit langfristiger Perspektive und technischen Herausforderungen dieser Größenordnung bieten können. Mohamed Haithem Bennia, geologischer Superintendent, P.Geo.

, fügt hinzu: In einer auf Erzgängen aufbauenden Mine verbessert die Erhöhung der Bohrdichte und -leistung die genaue Abgrenzung der Ressourcen, ermöglicht die Überwachung der Erschließungsarbeiten und trägt zur Optimierung der Abbauplanung bei. Diese Ergebnisse stärken unsere operative Flexibilität und unterstützen ein stabiles und nachhaltiges Produktionsszenario. Die Ergebnisse dieser Kampagne stimmen uns sehr zuversichtlich und bestärken uns in unserer Überzeugung, dass die Mine über ein großes Potenzial und eine vielversprechende Zukunft verfügt.

Abbildung 1: Entwicklung der Bohrleistung und des Bohrvolumens seit Aufnahme der Kampagne Abbildung 2: Wesentliche unveröffentlichte Bohrergebnisse sowie Bohrgebiete und -strossen. Wie in der Tabelle zu sehen ist, wurden in mehreren Abbaustätten Bohrungen für Erschließungs- und Definitionszwecke niedergebracht. Diese Bohrungen durchteufen jedoch häufig mineralisierte Abschnitte außerhalb der Ziele, die nicht immer in den Ressourcen berücksichtigt werden. In einigen Fällen könnten sich diese neuen Ziele als vielversprechender erweisen als die Hauptziele.

Die schrittweise Modellierung mit dem Eingang der Ergebnisse trägt zur Erweiterung der Ressourcen bei, selbst wenn die Bohrungen ursprünglich auf die Definition oder Erschließung ausgerichtet waren. Abbildung 3: Längsschnitt der Förderstrossen Der Längsschnitt zeigt die für 2027 geplanten Abbaustätten, die bereits in die Kategorie der angedeuteten Ressourcen umgewandelt wurden und die dank des Bohrrasters, was ein gehobenes Vertrauensniveau gewährleistet, größtenteils ausreichend definiert sind.

Er zeigt auch die Standorte, in denen bereits Bohrungen stattfanden oder in denen in den kommenden Monaten Bohrungen erfolgen werden. In derselben Strosse können in verschiedenen Phasen Bohrungen absolviert werden, zuerst für die Umwandlung der Ressourcen, dann für die Definition, bis letztendlich ein für die Aufnahme in den Abbauplan erforderliches Vertrauensniveau erreicht wurde.

Die anderen aus der wirtschaftlichen Erstbewertung abgeleiteten Standorte werden Gegenstand weiterer Bohrungen sein, sodass dort das erforderliche Vertrauensniveau erreicht werden kann, um sie in den Abbauplan bis 2034 aufzunehmen





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