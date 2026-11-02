Abdul El-Sayed tritt als erster muslimischer Kandidat für den US-Senat an. Donald Trump diffamiert ihn, doch El-Sayed weist die Angriffe zurück und fokussiert sich auf die Wirtschaftslage in Michigan.

Abdul El-Sayed stellt sich als ernsthafter Kandidat für den US-Senat in Michigan den Wählern. Der 42-Jährige will bei den bevorstehenden Zwischenwahlen am Dienstag antreten und könnte dabei Geschichte schreiben. Sollte sein Wahlkampf erfolgreich sein, würde er der erste muslimische Senator in der gesamten Geschichte der Vereinigten Staaten werden. Dieses historische Potenzial macht ihn zu einer prioritären Zielscheibe für die Opposition.

Politische Diffamierung durch Donald Trump

Die strategische Ausrichtung der republikanischen Kampagne gegen El-Sayed ist eindeutig auf Diskreditierung ausgelegt. Donald Trump nutzt die politische Lage gezielt, um den demokratischen Herausforderer als existenzielle Gefahr für den amerikanischen Staat darzustellen. Der US-Präsident bezeichnet El-Sayed in öffentlichen Auftritten wiederholt als radikalen Islamisten, der angeblich alle Mittel anwenden würde, um die Demokratie in den Vereinigten Staaten zu zerstören.

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Zusätzlich unterstellt Trump dem Kandidaten Verbindungen zur Muslimbruderschaft. Diese schwerwiegende Anklage wurde bereits eindeutig widerlegt und trägt keine Faktenbasis. Trotzdem bleibt sie ein zentrales Element der rhetorischen Angriffe, um bei der Basis Ängste vor islamistischer Radikalität zu schüren und die Wahlkreisumfragen zu beeinflussen. Die Taktik zielt darauf ab, die Identität des Kandidaten stärker in den Fokus zu rücken als seine politischen Programme.

Rhetorische Angriffe auf Name und Glauben

Eine spezifische und wiederkehrende Taktik in der Kampagne der Republikaner besteht in der gezielten Nennung von El-Sayeds zweitem Vornamen Mohamed. Diese Praxis wird konsistent angewendet, um eine Verbindung zwischen dem Kandidaten und dem Islam herzustellen, die im politischen Diskurs oft negativer konnotiert ist. Durch diese ständige Hervorhebung seines muslimischen Hintergrunds versuchen Trump und seine Unterstützer, eine künstliche Trennungslinie zwischen El-Sayed und der breiten amerikanischen Bevölkerung zu ziehen.

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Abdul El-Sayed reagiert auf diese persönlichen und identitätsbasierten Angriffe mit einer klaren Botschaft. Er lehnt es kategorisch ab, als Sündenbock für die wirtschaftlichen und sozialen Probleme der USA zu fungieren. Seine Kernaussage lautet, dass weder sein Name noch sein Glaube dafür verantwortlich sind, dass es den US-Amerikanern derzeit schlecht geht. Er trennt strikt zwischen seiner persönlichen Identität und den makroökonomischen Herausforderungen.

Wirtschaftliche Sorgen im Fokus des Kandidaten

Statt auf die persönlichen Angriffe einzugehen, verlagert El-Sayed den Diskurs zurück zu den konkreten Lebensrealitäten der Wähler. Im Oktober sprach er auf einer Veranstaltung vor seinen Anhängern deutlich aus, dass hohe Benzinpreise nichts mit seiner Religion zu tun haben. Diese Kostenbelastung belastet die Haushalte in Michigan erheblich, ist aber das Ergebnis komplexer globaler und nationaler Märkte, nicht individueller Glaubensentscheidungen.

Auch die steigenden Lebensmittelpreise werden von El-Sayed nicht auf seinen Hintergrund zurückgeführt. Er argumentiert, dass sich die Menschen die Nahrungsmittel nicht mehr leisten können, weil die Inflation und die Lohnentwicklung nicht mithalten. Dieser wirtschaftliche Druck ist für viele Familien in den mittleren Westen der USA ein akut spürbares Problem, das unabhängig von der ethnischen oder religiösen Zugehörigkeit der politischen Akteure besteht.

Zukunft der Demokratie als Streitthema

Ein weiteres Feld, auf dem sich die Konflikte zwischen El-Sayed und seiner politischen Konkurrenz abspielen, ist das Vertrauen in die demokratischen Strukturen. El-Sayed merkte an, dass seine Name auch nicht der Grund sei, warum sich Bürger Sorgen um die Zukunft der Demokratie machen. Die Unsicherheit vieler Wähler bezüglich der institutionellen Stabilität wird oft instrumentalisiert, um abweichende politische Positionen als undemokratisch darzustellen.

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Die Republikaner versuchen, diese Verunsicherung auszunutzen, indem sie El-Sayed als Extremisten etikettieren. Indem sie ihn als Bedrohung der amerikanischen Werte konstruieren, sollen Wähler dazu gebracht werden, aus Angst vor einem Machtverlust der etablierten Ordnung gegen ihn zu stimmen. Diese Strategie ignoriert jedoch die Tatsache, dass demokratische Debatten und pluralistische Ansichten Kernbestandteile des US-amerikanischen Systems sind. El-Sayed tritt daher für eine Normalisierung politischer Diskurse ein, die auf Sachthemen statt auf Persönlichkeitsdiskreditierung basiert.