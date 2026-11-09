Abendprogramm am 9. November 2026: Spielfilme und Dokumentationen im TV

Ein Überblick über das TV-Abendprogramm am 9. November 2026 mit Spielfilmen wie Ghostbusters und The Zone of Interest sowIe Dokumentationen auf ZDF Info,Phoenix und WDR.

Spielfilme am Abend

Am Abend des 9. November 2026 bietet das deutsche Fernsehen eine breite Auswahl an Spielfilme n und Dokumentationen . Zuschauer, die Spannung, Geschichte oder Naturaufnahmen schätzen, finden an verschiedenen Sendeplätzen passende Angebote. Das Programm reicht von einer Komödie über ein historisches Drama bis zu einem Horrorfilm und mehreren informativen Sendungen.

Den Auftakt im Spielfilmbereich macht um 20:15 Uhr die Komödie Ghostbusters auf Kabel 1. Der US-amerikanische Film aus dem Jahr 2016 erzählt davon, wie Geisterjäger zu Helden werden, als sie sich einer mysteriösen Bedrohung stellen müssen. Die Handlung verbindet actionreiche Szenen mit humorvollen Momenten.

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Um 22:15 Uhr zeigt das ZDF das oscarprämierte Drama The Zone of Interest. der Film mit Sandra Hüller und Christian Friedel beleuchtet das Leben des Auschwitz-Kommandanten Rudolf Höß und seiner Familie, die im Wohlstand unmittelbar am Rande des Vernichtungslagers lebt. Die Produktion stammt aus Großbritannien, den USA und Polen und entstand im Jahr 2023.

Ebenfalls auf Kabel 1, um 22:35 Uhr, läuft der Horrorfilm Halloween aus dem Jahr 2018. Die Neuinterpretation erzählt, wie Michael Myers nach Jahren des Wartens erneut zur Bedrohung wird und die Spannung bis zum Schluss hochhält.

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Dokumentationen und Reportagen

Um 21:00 Uhr zeIgt der WDR das Reality-Format Das Ordnungsamt - Klemmbrett statt Knarre. die Sendung begleitet Einsätze rund um Autoposer und eine Erotikmesse und gibt Einblicke in die Arbeit kommunaler Kontrollkräfte.

Historisch Interessierte können um 22:25 Uhr auf ZDF Info die Dokumentation Rom - Im Schatten des Imperiums: Caracallas Garde verfolgen. Sie beleuchtet die Intrigen und Machtspiele der römischen Geschichte und zeigt, welche Rolle die Prätorianer bei der Herrschaft der Kaiser spielten.

Parallel dazu läuft um 21:00 Uhr auf Phoenix die Dokumentation Die Reise der Eisbären. Gezeigt wird eine Eisbärenfamilie in der Hudson Bay, die gegen die Widrigkeiten der Natur kämpft. der Film verdeutlicht, wie die Tiere mit den extremen Veränderungen ihres Lebensraums zurechtkommen müssen.

Einordnung und Empfehlung

Die Vielfalt des Abendprogramms spiegelt sich in den unterschiedlichen Genres wider. Wer einen unterhaltsamen Einstieg in den Abend sucht,findet mit Ghostbusters eine naheliegende Wahl. Zuschauer, die eher an historischen oder gesellschaftlich relevanten Stoffen interessiert sind, können zum ZDF-Drama oder zur Rom-Dokumentation greifen.

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Alle Angaben beruhen auf den veröffentlichten Programminformationen der Sender. Kurzfristige Änderungen im Sendeplan sind möglich, weshalb sich ein Blick in die aktuelle Programmübersicht vor dem Einschalten empfiehlt.