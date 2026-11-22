Das Silbernetz-Telefon ist eine Hotline für ältere Menschen, um einfach mal mit jemandem zu sprechen. Das soll Einsamkeit lindern und einen Weg aus der Isolation zeigen. Im Interview erzählt Gründerin Elke Schilling, was ein Telefongespräch alles erreichen kann.

Das Silbernetz-Telefon ist eine Hotline für ältere Menschen, um einfach mal mit jemandem zu sprechen. Das soll Einsamkeit lindern und einen Weg aus der Isolation zeigen.

Im Interview erzählt Gründerin Elke Schilling, was ein Telefongespräch alles erreichen kann.bietet Telefongespräche für Menschen ab 60 Jahren an. Die Gespräche sind anonym, kostenlos und erfordern weder einen besonderen Anlass noch eine akute Krise. Auslöser für das Projekt war ihr Nachbar. Er hatte ihr damals beim Einzug in ihre Wohnung geholfen und verschwand plötzlich von der Bildfläche.

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Als Elke Schilling den Vermieter alarmierte, lag ihr Nachbar bereits seit mehreren Wochen tot im Badezimmer.

„Als ich diesen blauen Leichensack sah, wie er raustransportiert wurde, dachte ich: So etwas darf nicht sein. Kein Mensch darf so vergessen sterben.

“ Auf der Suche nach einer Möglichkeit, etwas dagegen zu tun, reiste sie nach London und ließ sich dort von der Arbeit der InitiativeElke Schilling arbeitet im Büro von Silbernetz im Berliner Stadtteil Wedding. Neben gewöhnlichen Schreibtischen und Monitoren gibt es dort ein eigenes Telefonzimmer mit Platz für vier Telefonist:innen. So werden hier die Mitarbeiter:innen und Ehrenamtlichen genannt, die Anrufe entgegennehmen. Sie sitzen getrennt durch halbhohe Wände in vier Kabinen, voller Postkarten, Fotos und kleiner Notizen.

Eine Mitarbeiterin ist gerade im Gespräch: „Das klingt doch super. Es ist wichtig, dass Sie für sich sorgen. Das ist ganz wichtig.

“Ich sage es mal ganz nüchtern: Bei alten Menschen ist man in Deutschland anscheinend froh, wenn sie in der Unsichtbarkeit verschwinden. Dann muss man auch nicht zur Kenntnis nehmen, was ihnen fehlt. Das größte Problem war die Finanzierung. Wir sind immer wieder mit dem Satz abgefrühstückt worden: „Das wird ein Loch ohne Boden.

Lasst es sein. Wer braucht schon eine Quasselstrippe für alte Leute?

“ Wir wussten, dass es genau das braucht. Die ersten Jahre waren wir ständig auf der Suche nach Finanzierung und organisierten Petitionen und Pressekonferenzen. 2017 schalteten wir dann mit Unterstützung unserer Ehrenamtlichen das erste Feiertagstelefon frei. Vom 24. Dezember bis zum 1.

Januar waren wir rund um die Uhr für ältere Menschen erreichbar, die sich an den Feiertagen allein fühlten, zunächst nur in Berlin. In diesen knapp acht Tagen hatten wir über 300 Anrufe. Das brachte uns die Unterstützung für den Start in Berlin im September 2018. Durch den plötzlich gestiegenen Bedarf während der Corona-Pandemie konnten wir das Telefon im April 2020 dann deutschlandweit und jahrum freischalten.

Durch die Erfahrung als Telefonseelsorgerin weiß ich, welche Intensität ein Telefongespräch haben kann. Es ist anonym, man kann alles aussprechen. Für mich entsteht dort tatsächlich Schwingung zwischen den beiden Gesprächspartnern, die eine Verbindung schafft. Aber ich war nicht nur Telefonseelsorgerin, ich bin auch Statistikerin.

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Deshalb weiß ich, dass das, was meinem Nachbarn passiert ist, kein Einzelfall ist. Eure Hotline ist für alle Menschen ab 60 Jahren erreichbar. Anfangs hieß euer Angebot noch „Hilfetelefon gegen Einsamkeit“. Warum habt ihr euch umbenannt?

Als wir die ersten Anrufe bekamen, sagten die Menschen: „Wissen Sie, einsam bin ich nicht. Ich habe nur die letzten 14 Tage mit keiner Menschenseele gesprochen.

“ Da haben wir entschieden, dass es genau darum geht: Einfach mal reden. Seitdem ist das unser Slogan. Ich habe über die Zeit gelernt, dass die Gruppe der Älteren, also zwischen 60 und 110, die vielfältigste ist. Das sind 50 Jahre Lebenszeit, in denen man Erfahrungen macht und Überlebensstrategien entwickelt.

Aber auch auf sich selber sitzen bleibt und vieles allein bewältigen muss. Viele sind aus ihren sozialen Netzen geworfen worden und versuchen trotzdem, für sich noch etwas daraus zu machen. Oft sind die Anrufenden nicht unglücklich, freuen sich aber sehr, wenn sie mal jemanden zum Reden haben. Ein Telefonat bei Silbernetz dauert 20 Minuten, danach verabschieden sich die Telefonist*innen.

Wissen die Anrufenden vorher, worüber sie reden wollen? Es gibt Menschen, die rufen an und sagen: „Ich habe Ihre Rufnummer jetzt seit drei Wochen liegen, und heute ist es so weit. Aber wenn ich richtig nachdenke, weiß ich gar nicht, worüber ich mit Ihnen reden will.

“ Dann frage ich: Wie ist das Wetter? Smalltalk kann der Beginn einer Beziehung sein, wenn man Interesse zeigt und nachfragt. Und selbst wenn jemand am Telefon einfach nur in Tränen ausbricht, weil er endlich jemanden zum Reden hat, können wir zuhören. Es gibt unsere Silbernetz-Hotline mit dem Gesprächsangebot.

Wir wollen aber auch Hilfe zur Selbsthilfe leisten. Wenn die Anruferin das möchte, schauen wir in ihrer Umgebung nach Angeboten, die sie nutzen kann. Das leistet Telefonseelsorge nicht. Sie gibt unsere Nummer auch häufig an ihre Daueranrufer weiter.

Als Telefonseelsorger hat man schließlich den Anspruch, bei den Anrufenden über die Zeit einen Fortschritt festzustellen. Ich kann aber von einem 95-Jährigen nicht erwarten, dass da noch Fortschritt passiert. Und dafür sind wir da. Drittens gibt es auch noch unsere Silbernetz-Freunde.

Das sind Telefonpatenschaften: Ehrenamtliche telefonieren einmal die Woche eine Stunde anonym mit derselben älteren Person. Dadurch kann sich tatsächlich eine Beziehung aufbauen. Meine Aufgabe ist gute Fragen zu finden. Wenn jemand im tiefen Loch der Verzweiflung und Hilflosigkeit sitzt, dann weiß ich, ich habe einen alten Menschen vor mir, der ein Leben gelebt und bestanden hat – bis hierher.

Dann frage ich, ob es schon mal eine ähnliche Situation gegeben hat und was da geholfen hat. Oft liegt in den Menschen eine verborgene Kraft, die man mit einer guten Frage wieder hervorzaubern kann. Manchmal gebe ich auch zu, dass ich selbst hilflos bin. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einer älteren Dame, irgendwo auf dem Land, mit kaum Nachbarn.

Sie erzählte, dass der Pflegedienst seit Wochen nicht mehr gekommen sei. Sie wisse überhaupt nicht, wie sie noch überleben solle. Ich fragte nach der Gemeinde oder dem Sozialamt. Das habe sie schon versucht, sagte sie, aber auch dort wisse man nicht weiter.

Und dann sagte ich: Es tut mir wirklich ganz entsetzlich leid, mir fällt nichts ein.

„Naja“, sagte sie, „aber Sie hören mir wenigstens zu. “Ich treffe häufig auf gleichaltrige Frauen mit ähnlichen Erfahrungen. Das sind so unglaublich lebendige Gespräche. Ich bin Ossi, meistens habe ich eine Wessi am Telefon und wir können dann unsere unterschiedlichen Erfahrungen aus unseren Hintergründen miteinander verbinden.

Das ist genial, ich liebe solche Gespräche. Ein Gespräch ist mir besonders in Erinnerung geblieben: Eine Frau rief zu Ostern während des Lockdowns an. Sie war ganz verzweifelt, weil sie die Feiertage allein verbringen musste und ihr Sohn mit ihrem Enkel nicht vorbeikommen konnte. Ich schlug ihr vor, dass ihr Sohn ihr ein Handy schicken könnte, das bereits so voreingestellt wäre, dass sie nur drei Knöpfe drücken müsste, um ein Videotelefonat zu führen.

Sie war sofort begeistert und sagte: „Ja, das versuche ich!

“Wie erfahren ältere Menschen überhaupt von euch? Viele kommen vielleicht nicht mehr so oft an Cafés vorbei, in denen Flyer ausliegen. Das Telefon ist eine 100 Jahre alte Kulturtechnik, mit der die meisten vertraut sind. Und ähnlich ist es mit dem Fernsehen.

Bei vielen älteren Menschen läuft der Fernseher von morgens bis abends. Immer mal wieder bin ich in einer Vorabendsendung zu Gast und trage dabei immer mein T‑Shirt mit der Rufnummer. So ist die Nummer nicht nur für 30 Sekunden eingeblendet, sie bleibt die ganze Zeit sichtbar. Anfangs gab es von den Sendern viel Widerspruch, aber inzwischen wissen alle: Elke Schilling verzichtet nicht auf ihr T‑Shirt.

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Jedes Mal, wenn ich im Fernsehen war, bekommen wir danach so viele Anrufe, dass wir nicht mehr alle annehmen können. Außerdem kennen uns viele Therapeuten, Pflegedienste und Ärzte. Sie kümmern sich um ältere Menschen, haben im Rahmen ihrer Arbeit aber oft nicht die Zeit, sich auch noch mit ihnen zu unterhalten. Deshalb geben sie ihren Klienten unsere Flyer.

Mit zwölf Festangestellten haben wir einen festen Schichtplan, der die Erreichbarkeit an 14 Stunden am Tag sicherstellt. Zusätzlich gibt es etwa 70 Ehrenamtliche, die ein spezielles Telefon zu Hause haben und ebenfalls in die Hotline eingebunden sind. In den Spitzenzeiten am Morgen sind bis zu zwölf Leitungen gleichzeitig belegt, weil so viele Menschen anrufen, sobald endlich die Nacht vorbei ist. Mehr als eine halbe Million Menschen über 60 in Berlin haben keinen Zugang zum Internet.

Gerade ältere Jahrgänge kommen bei der Digitalisierung oft nicht mehr mit. Deshalb haben wir in Berlin das Infotelefon eingerichtet. Dort bekommen Anrufende Hilfe bei alltäglichen Fragen. Wir suchen nach Angeboten, Telefonnummern und Adressen.

Auch nach Krankenhausaufenthalten können wir unterstützen.. Das betrifft vor allem ältere Menschen, die in Hochhäusern auf der Sonnenseite leben und keine Möglichkeit zum Querlüften haben. Dort sind die Todesfälle durch Hitze besonders hoch. Wir haben auch einmal ein Projekt gestartet, bei dem Freundschaften zwischen älteren Menschen in Heimen und jungen Leuten vermittelt werden sollten.

Aber gerade als es anfing, richtig gut zu laufen, war das Geld alle. Das Wichtigste sind Spenden. Dieser Herbst ist wieder besonders schwierig, zu Weihnachten wird es dann meist besser. Aber wir sind von Anfang an immer am Rande des Absturzes langmarschiert.

Jedes Jahr gibt es irgendwann eine kritische Phase. Zurzeit ist es besonders hart, weil die Menschen weniger spenden. Und alte Leute haben nicht unbedingt Vorrang in unserer Gesellschaft. Das ist uns sehr wichtig, weil wir keinen Unterschied machen wollen.

Es gibt Leute, die leben auf der Straße und haben nur ein Prepaid-Handy. Uns können alle kostenlos anrufen, denn wir haben eine 0800-Nummer. Diese bekommt man von der Bundesnetzagentur und wir zahlen 2 Cent pro Minute für Anrufe aus dem Festnetz und 7 Cent für Mobiltelefon. Ich finde aber, Vereine und Organisationen wie wir sollten einen Nachlass bekommen.

Das Dreifache für Mobiltelefon ist einfach zu viel. Jedes Jahr haben wir 20 Prozent mehr Anrufer als im Vorjahr. Inzwischen sind es seit Beginn etwa 1,2 Millionen Gespräche. Bis alle, die uns brauchen könnten, auch von uns wissen, wird noch Zeit vergehen.

, dass wir tatsächlich Menschen erreichen, die einsamer sind als 95 Prozent der Bevölkerung im gleichen Alter. Das heißt, wir erreichen unsere Zielgruppe. Und ein einziges 20-minütiges Gespräch bringt bereits spürbare Erleichterung. Warum bekommen wir nicht genug Kohle, um unsere Arbeit ordentlich zu machen?

Das Wichtigste sind Präsenz und Sichtbarkeit. Viele sagen: Mich sieht keiner mehr. Mich gibt es eigentlich gar nicht mehr. Wenn ich mit meiner Tochter zum Arzt gehe, redet der Arzt mit meiner Tochter, nicht mit mir.

Das fängt schon bei Stadtplanung an: Wenn ich mit meinem Rollator über das Kopfsteinpflaster nicht mehr wegkomme, bin ich raus. Aber das wird oft nicht ernst genommen. Einsamkeit ist ein gesellschaftliches Thema. Sie hat nicht nur mit mir selbst zu tun, sondern auch mit den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen.

Wir wissen inzwischen, dass einsame Menschen eher zu radikalen Annahmen und Verschwörungstheorien neigen. Wir sind mit unserer Arbeit also auch für die Demokratie wichtig. Einerseits kann man als ehrenamtliche Telefonistin mitarbeiten. Voraussetzung dafür ist eine Ausbildung oder ein Studium in einem sozialen Beruf.

Wir nehmen auch wahnsinnig gerne ehemalige Telefonseelsorgerinnen. Außerdem ist es möglich, einige Zeit als Telefonistin mitzuarbeiten, um für eine Bachelor- oder Masterarbeit in einem sozialen Studiengang Erfahrungen zu sammeln. Die andere Möglichkeit ist, als Silbernetz-Freundin mitzumachen. Dafür kann man sich anmelden und bekommt die nächsten drei Ausbildungswochenenden vorgeschlagen.

Außerdem ruft unsere Ehrenamtskoordinatorin kurz an, um die Möglichkeiten und die Motivation zu besprechen. Am wichtigsten wäre ein ehrenamtlicher Fundraiser. Das wäre super, denn einen bezahlten Fundraiser können wir uns nicht leisten. Bezahlt uns niemand.

In der Regel die herzliche Bestätigung der Anrufenden: „Wie schön, dass Sie Zeit für mich haben.

“ Die meisten Telefonistinnen sagen uns, dass sie hier etwas unglaublich Sinnvolles machen. Außerdem lernen wir Lebensumstände älterer Menschen kennen, die wir sonst nie kennenlernen würden. Und meistens bekommen wir auch noch ein Dankeschön zurück. Mir war vorher nicht so bewusst, dass auch ich negative Altersbilder im Kopf habe.

Die sind so tief eingepflanzt, das hat jeder von uns. In den Gesprächen mit älteren Menschen werden sie Stück für Stück aufgedeckt und korrigiert. Die Gruppe der älteren Menschen in unserer Bevölkerung ist die mit der größten Vielfalt. Und es ist ein Geschenk, diese Vielfalt kennenzulernen.ist unter der Nummer 0800 4 70 80 90 täglich von 8 bis 22 Uhr erreichbar, zwischen Heiligabend und Neujahr sogar rund um die Uhr.

Bis Jahresende brauchen wir noch 434.778 Euro. Damit wir weiterhin genau hinschauen können, wenn Freiheit unter Druck gerät. Wir machen die Arbeit, die sonst keiner macht. Wir lesen Gesetzentwürfe im Original, befreien Dokumente und warnen als Sachverständige vor neuer Überwachung.

Von September bis Dezember 2026 ist Carla Praktikantin bei netzpolitik.org. Sie studiert Kommunikations- und Medienwissenschaften in Leipzig und interessiert sich besonders für Soziale Bewegungen und digitalen Protest. Wir freuen uns auf Deine Anmerkungen, Fragen, Korrekturen und inhaltlichen Ergänzungen zum Artikel. Bitte keine reinen Meinungsbeiträge. Unsere Regeln zur Veröffentlichung von Ergänzungen findest Du unter