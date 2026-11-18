Demokratin Aberjhona Peltola schlägt Republikaner Dan S. Sullivan in Alaska. Die Demokraten sichern sich 56 Senatsmandate für Januar 2025.

Die Demokratische Partei hat die entscheidende Wahl im US-Bundesstaat Alaska gewonnen und damit die Kontrolle über den Senat der Vereinigten Staaten für die kommende Legislaturperiode gefestigt. Die Nachrichtenagentur Associated Press (AP) meldete auf Grundlage ausgezählter Stimmen, dass die Kandidatin Aberjhona Peltola den republikanischen Amtsinhaber Dan S. Sullivan in diesem historischen Rennen geschlagen hat. Diese Niederlage bedeutet das Ende der offenen Sitze im Senat, da nun alle 100 Mandate vergeben sind. Die Demokratische Partei wird ab Januar 2023 über eine klare Mehrheit von 56 der 100 Sitze verfügen, während die Republikanische Partei nur noch auf 44 Sitze zählen wird.

Historischer Sieg der ersten indigenen Senatorin Alaskas

Aberjhona Peltola, die in Alaska geborene Politikerin, wird als erste Angehörige der indigenen Bevölkerung ihres Bundesstaates in den US-Senat einziehen. Sie hatte den nördlichsten Bundesstaat der USA bereits bis zum Jahr 2025 als erste indigene Frau im Repräsentantenhaus vertreten, der anderen Kammer des Kongresses. Ihre Wahlmarkiert einen bedeutenden Meilenstein in der politischen Repräsentation der einheimischen Bevölkerung Alaskas im nationalen Parlament. Als Senatorin hat sie sich konkrete politische Ziele gesetzt, die den Lebensstandard der Bürger ihres Bundesstaates direkt betreffen sollen. Peltola will sich in Washington insbesondere für geringere Lebenshaltungskosten, bezahlbaren Wohnraum, niedrigere Steuern und höhere Löhne einsetzen.

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Die Kontroverse um den Namen Dan J. Sullivan

Das Wahlergebnis war stark von der Anwesenheit eines dritten Kandidaten geprägt, der ähnliche Namen trug wie der Amtsinhaber. Peltola trat nicht nur gegen den republikanischen Senator Dan S. Sullivan, sondern auch gegen den politischen Neuling Dan J. Sullivan an. Die Republikanische Partei und deren Unterstützer warfen der Demokratischen Partei vor, diese Situation absichtlich genützt zu haben. Ein zentraler Punkt der Anfeindung war die Behauptung, Dan J. Sullivan diene als Strohmann, der allein mit dem Ziel kandidiert habe, Wähler in die Irre zu führen. Die Argumentation der Republikaner lautete, unachtsame Wähler könnten aufgrund der Namensgleichheit ihr Kreuz an der falschen Stelle gesetzt haben.

US-Präsident Donald Trump griff diese Thematik auf und äußerte die Vermutung, die Demokratischen Parteien hätten die Siegchancen von Aberjhona Peltola künstlich erhöht, indem sie für Verwirrung bei den Stimmberechtigten sorgten. Die Zeitung New York Times hatte zuvor berichtet, dass Verbündete von Peltola schon lange vor der Wahl gezielt nach einem Namensvetter des Amtsinhabers gesucht hätten. Das Wahlkampfteam der Demokratin bestreitet jedoch jede Beteiligung an der Kandidatur von Dan J. Sullivan und weist alle Vorwürfe der Manipulation zurück.

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Rechtliche Auseinandersetzungen und Gerichtsentscheidungen

Die Namensähnlichkeit führte zu einer intensiven juristischen Auseinandersetzung, die kurz vor der Wahl noch einmal eskalierte. US-Präsident Donald Trump wies das Justizministerium an, eine Klage gegen den Bundesstaat Alaska einzureichen, um die Bestätigung der Wahlergebnisse zu verhindern. Diese Maßnahme zielte darauf ab, sicherzustellen, dass Stimmenverluste aufgrund der Namensverwechslung nicht einfach hingenommen werden. Das Justizministerium versuchte vor Gericht auch zu erwirken, dass Wahlzettel mit Stimmen für den politischen Neuling Dan J. Sullivan gesondert aufbewahrt werden, um im Bedarfsfall eine Untersuchung durchführen zu können.

Die US-Regierung argumentierte im Vorfeld der Parlamentswahlen, es bestehe die Gefahr, dass Wählerinnen und Wähler aufgrund der Namensgleichheit zweier Kandidaten verwirrt waren. Ein Gericht wies die Klage der Regierung jedoch kurz vor den Wahlen Anfang November ab. Die Richter betonte in ihrer Begründung, die US-Regierung habe nicht erklären können, wie sich eine mögliche Verwechslung der beiden namensgleichen Kandidaten aufklären ließe, ohne das Wahlgeheimnis zu verletzen. Dieser juristische Schritt hatte keinen Einfluss auf das Endergebnis, da der republikanische Senator Dan S. Sullivan dem Sender CNN vor der Wahl erklärte, er werde das Ergebnis akzeptieren.

Politische Auswirkungen auf die Senatsmehrheit

Die Entscheidung in Alaska war der letzte Schritt, um die Kräfteverhältnisse im Senat festzulegen. Mit dem Sieg von Aberjhona Peltola steht den Demokraten nun eine komfortable Mehrheit von 56 Sitzen gegenüber. Dies gibt der Partei die nötige Handlungsfähigkeit, um ihre legislative Agenda für die nächsten Jahre umzusetzen. Die Republikaner müssen sich mit einer Minderheit von 44 Sitzen auseinandersetzen und werden ihre Strategie für die Opposition neu ausrichten müssen. Alaska bleibt ein politisch wichtiges, aber dünn besiedeltes Terrain mit knapp 800.000 Einwohnern.

Obwohl Alaska bei Präsidentenwahlen seit 1968 mehrheitlich republikanisch wählte, zeigt diese Senatswahl eine Diversifizierung der politischen Landschaft im Bundesstaat. Die Wahlergebnisse unterstreichen die Bedeutung individueller Kandidaturen und lokaler Themen im Vergleich zu nationalen Trends. Die Arbeit von Aberjhona Peltola im Senat wird nun genau beobachtet werden, da sie eine Doppelrolle als ehemalige Kongressabgeordnete und neue Senatorin innehat. Ihre Fähigkeit, die Interessen Alaskas auf nationaler Ebene zu vertreten, wird bald unter Beweis gestellt.