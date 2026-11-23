Arbeitnehmende haben bei einer betriebsbedingten Kündigung grundsätzlich keinen gesetzlichen Anspruch auf eine Abfindung. Ein Anspruch kann jedoch über Tarifverträge, Sozialpläne oder Kündigungsschutzprozesse entstehen, wobei Arbeitgeber oft Abfindungen anbieten, um lange und kostspielige Gerichtsverfahren zu vermeiden.

Wer aus betriebsbedingten Gründen seinen Schreibtisch räumen muss, kann sich bestenfalls mit einer ansehnlichen Abfindung trösten. Einen gesetzlichen Anspruch auf eine Abfindung gibt es nicht.

Auch nicht bei einer betriebsbedingten Kündigung. Darauf weist Anneka Ruwolt hin.

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„Grundsätzlich muss ein Arbeitgeber keine Abfindung anbieten“, sagt die Fachanwältin für Arbeitsrecht. Anders sieht es aus, wenn ein verbindlicher Tarifvertrag eine Abfindung vorsieht. Oder in der Firma anlässlich der betrieblichen Veränderungen ein Sozialplan mit dem Betriebsrat vereinbart wurde, und der eine Abfindung vorschreibt. Dann besteht ein Anspruch.

Allerdings stehen auch ansonsten die Chancen nicht schlecht, dass ein Arbeitgeber bei einer betriebsbedingten Kündigung eine Abfindung anbietet.

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„Denn ein Arbeitgeber weiß, dass ein Kündigungsschutzverfahren extrem langwierig und teuer werden kann“, sagt Ruwolt. Für solch ein Verfahren müssen Gekündigte innerhalb von drei Wochen nach Zugang der Kündigung eine Kündigungsschutzklage einreichen. Will ein Arbeitgeber das vermeiden, kann er gleichzeitig mit der betriebsbedingten Kündigung eine Abfindung nach dem Kündigungsschutzgesetz anbieten.

„Diese Regelabfindung beträgt dann 0,5 Monatsverdienste pro Beschäftigungsjahr“, sagt die Anwältin. Nehmen gekündigte Arbeitnehmende dieses Angebot an, lassen sie die dreiwöchige Klagefrist verstreichen. Sie können sich natürlich auch gegen das Angebot entscheiden und stattdessen klagen. Auch für den Arbeitgeber ist das Angebot jedoch nur eine Möglichkeit und kein Muss.

Bietet er diesen Deal nicht von sich aus an, können Arbeitnehmende zwar nach einer Abfindung fragen, sie aber nicht einfordern. In dem Fall bleibt ihnen die schon angesprochene Kündigungsschutzklage als Option. Dann trifft man sich vor Gericht - eines der möglichen Ergebnisse kann sein, dass man sich dann dort auf eine Abfindung einigt.und Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Arbeitsrecht im Deutschen Anwaltverein. Veröffentlicht nach den redaktionellen Standards des Handelsblatts. Mehr Informationen finden Sie in unseren