Abfindung: Was nach Steuern bleibt und wie daraus ein monatliches Einkommen wird

Investing.com - Eine Abfindung von 150.000 Euro kann netto 82.000 Euro wert sein oder knapp 129.000 Euro. Den Unterschied macht nicht das Verhandlungsgeschick, sondern der Kalender: In welchem Jahr das Geld fließt und wie viel du in diesem Jahr sonst noch verdienst.

Wer das vor der Unterschrift weiß, behält schnell einen fünfstelligen Betrag mehr.auf Basis der Daten des Statistischen Bundesamts arbeiteten Ende September 140.200 Menschen weniger in der deutschen Industrie als ein Jahr zuvor, allein die Autobranche verlor 36.100 Stellen.will bis Ende 2027 weltweit rund 8.000 Stellen streichen, gut die Hälfte davon in Deutschland, vor allem in Verwaltung und Entwicklung. Das freiwillige Abfindungsprogramm schloss im Oktober nach weniger als zwei Wochen, weil sich schon genug Beschäftigte gemeldet hatten.

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Einzelne Angebote sollen laut Handelsblatt bei 650.000 Euro und mehr gelegen haben, inzwischen folgen weitere Angebote. Beinahmen in der ersten Runde rund 5.500 Beschäftigte an. Kein Wunder, dass „Abfindung“ im Oktober so oft gegoogelt wurde wie in keinem Monat seit mindestens 2016. Nach der Unterschrift kommen zwei Fragen: Was bleibt nach Steuern übrig?