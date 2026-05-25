Abgegangene Profis feiern Erfolge, alte St. Pauli-Kollegen trauern

Einige ehemalige Profis des Kiez-Klubs St. Pauli haben in der vergangenen Saison erfolgreich abgeschlossen. Andere, die am Ende der Saison 2024/25 den Verein verließen, können sich jedoch über Titel und Triumphs freuen. Carlo Boukhalfa und Lukas Daschner, die in der Schweiz und in Österreich erfolgreich waren, sind in der Europa League vertreten. Einige andere Abgänge aus dem Vorjahr haben teilweise sehr erfolgreiche Spielzeiten hinter sich, aber auch einige waren weniger erfolgreich.

Lies etwas über eine Woche über. Die Profis müssen das erst einmal verarbeiten. Andere, die am Ende der Saison 2024/25 den Kiez-Klub verlassten, können sich dagegen über Titel und Triumphs freuen.

Dazu gehört Carlo Boukhalfa (27), der sein Glück in der Schweiz gefunden hat. Boukhalfa wechselte im Sommer 2025 zum FC St. Gallen, wurde dort zur Stammkraft. Mit Lukas Daschner (26), der von 2020 bis 2023 beim Kiez-Klub spielte, holte er jetzt unter dem deutschen Trainer Enrico Maaßen (42, überwiegend über Drochtersen-Assel) durch ein 3:0 gegen Stade Lausanne nach Platz 2 in der Meisterschaft den Schweizer Pokal. Boukhalfa und Daschner sind nächste Saison in der Europa League vertreten.

Ihre alten Kollegen von St. Pauli können davon nur trauern. Auch die anderen Abgänge aus dem Vorjahr haben teilweise sehr erfolgreiche Spielzeiten hinter sich. Philipp Treu (25) scheiterte mit Freiburg erst im Finale der Europa League an Aston Villa (0:3). Morgan Guilavogui (28) trug seinen Teil zur Vize-Meisterschaft des RC Lens in Frankreich bei, wechselte im Winter allerdings in die USA zu Salt Lake City und steht dort im Tabellenmittelfeld.

Johannes Eggestein (27) erreichte in Österreich mit Austria Wien Platz 4 - Quali für die Conference League. Einige waren weniger erfolgreich. Elias Saad (25/Augsburg) verpasste mit Noah Weißhaupt (23/Freiburg) als Leih-Spieler bei Hannover 96 knapp den Relegationsplatz in der 2. Liga.

Maurides Roque Junior (32) erreichte in Polens 1. Liga mit Radomiak Radom einen Platz im Mittelfeld. Oladapo Afolayan (28), der im Januar zu Blackburn Rovers (2. Liga England) wechselte, landete auf Platz 20.

Siebe van der Heyden (27) wurde mit KAA Gent Fünfter in Belgien. Eines vereint die Abgänge aus dem letzten Jahr: Keiner von ihnen musste mit seinem Team absteigen - im Gegensatz zu den alten Kollegen beim FC St. Pauli





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