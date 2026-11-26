Kuriose Wendung nach grausigem Fund.

Nachdem am Kaiser-Friedrich-Ufer im Hamburg er Stadtteil Eimsbüttel am Donnerstagnachmittag ein vermeintlich abgetrennter menschlicher Körperteil gefunden worden war, gibt es mittlerweile Entwarnung. Es handelte sich um Teile einer Puppe.

Zu dieser Erkenntnis kamen die Ermittler laut übereinstimmender Medienberichte nach über drei Stunden, als sie den Fund aus dem Isebekkanal in den Händen hielten. Schnell wurde klar: Sie hatten keine menschlichen Knochen aus dem Wasser gezogen, sondern Teile einer verblüffend echt aussehenden Puppe, teilte die Polizei demnach mit. Jetzt werde ermittelt, wer die Attrappe im Wasser entsorgt hat. Die Polizei hatte mit zahlreichen Einsatzkräften rund um den Fundort nach weiteren Spuren gesucht.

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Auch eine Mordkommission und Polizeitaucher waren im Einsatz. Gegen 15.20 Uhr war zunächst der vermeintliche Unterschenkel entdeckt worden - nach RTL-Informationen von einer Spaziergängerin, die gerade mit ihrem Hund eine Runde Gassi war. Kurze Zeit später wurde den Angaben zufolge von Ermittlern im Umfeld des Kanals ein weiteres Leichenteil gefunden.