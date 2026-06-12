Abgewiesene Hofdame Jasmin schürt Liebesgerüchte mit Bauer Andreas nach 'Bauer sucht Frau International'

Die abservierte Hofdame Jasmin sorgt mit einem Instagram-Foto für Spekulationen: Sind sie und Bauer Andreas doch noch ein Paar? In Kommentaren deutet sie an, dass Andreas nie mit ihrer Konkurrentin Katharina zusammen war.

In der aktuellen Staffel von 'Bauer sucht Frau International' sorgte ein Liebesdreieck für mächtig Zündstoff. Der Südtiroler Landwirt Andreas stand zwischen zwei Hofdamen: der bodenständigen Jasmin und der ehrgeizigen Katharina.

Während Jasmin eher zurückhaltend wirkte, machte Katharina von Anfang an deutlich, dass Andreas ihr absoluter Traummann sei. Sie weinte, betonte ihre perfekte Passung auf seinen Hof und versuchte, ihre Konkurrentin schlechtzumachen. Diese Strategie ging auf: Andreas entschied sich für Katharina, doch bei den Zuschauern blieb ein fader Beigeschmack. Zwischen den beiden war keine Romantik zu spüren, und viele Fans fragten sich, ob der Bauer wirklich mit dem Herzen bei der Sache war.

Die Enttäuschung war groß, als Jasmin abreisen musste - doch nun kommt alles anders





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