Abkürzungs-Fieber im Internet: Kennst du die Sprache der Netz-Insider?

Das Internet ist voll von Abkürzungen und Akronymen. Dieses Quiz testet dein Wissen über die häufigsten Netz-Expressionen und zeigt dir, ob du die Sprache der Online-Community beherrschst.

Foren, soziale Medien und selbst private Chats im Messenger sind gefüllt mit Abkürzungen und Akronyme n. Die Hashtag-Kultur trägt ebenfalls dazu bei, dass bei der Verständigung im Internet weiterhin gerne abgekürzt wird. In diesem Quiz stellen wir euch auf die Probe: Seid ihr fit für das Netz und seine Memes , die nur so vor OMGWTFBBQ strotzen? Das Schreiben in Kurzform spart nicht nur Zeit, sondern verleiht dem Austausch auch eine gewisse Note der Verbrüderung.

Doch hier liegt auch das Problem: Die eine Abkürzung erschließt sich fast von selbst, während andere nur den Insidern bekannt sind. Die Welt der Abkürzungen ist dabei so vielfältig wie die Online-Community selbst. Sie reicht von alltäglichen Kürzeln wie „LOL“ und „brb“ bis hin zu mehrschichtigen Akronymen, die mehrere Abkürzungen zusammensetzen und damit die Zeitersparnis nichtig machen, weil es umso länger dauert sie auseinanderzunehmen und zu verstehen





Abkürzungen Akronyme Internet Social Media Memes

