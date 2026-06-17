Ablehnung der Nur-Ja-heißt-Ja-Regelung: Expertinnenanalyse zur sexuellen Selbstbestimmung

Die Justizminister:innenkonferenz lehnte die Nur-Ja-heißt-Ja-Regelung ab. Eine Soziologin erklärt, warum dies eine vertane Chance ist und gleichzeitig betont, dass ein Gesetz allein nicht ausreicht. Es braucht einen umfassenden Kulturwandel und mehr Verantwortungsübernahme.

Die Justizminister:innenkonferenz hat die sogenannte Nur Ja heißt Ja-Regelung in der vergangenen Woche abgelehnt. Diese Entscheidung wird von Expert:innen kontrovers diskutiert. Die Soziologin Paula-Irene Villa Braslavsky äußerte sich enttäuscht über die Ablehnung und betonte, dass es eine vertane Chance sei, den Schutz der sexuellen Selbstbestimmung auf ein zeitgemäßes Fundament zu stellen.

Sie verwies auf die sogenannte Schockstarre, die bei schwerer sexueller Gewalt bei etwa 70 Prozent der betroffenen Frauen auftrete. Nach geltendem Recht werde ein Übergriff bei Passivität des Opfers oft nicht als Vergewaltigung gewertet, weil der Täter nicht gegen einen erkennbaren Willen gehandelt habe. Dies führe dazu, dass Taten nicht angezeigt werden, weil sie nach aktuellem Recht gar nicht strafbar seien.

Die aktuelle Rechtslage bürde den Opfern eine enorme Last auf, da sie nachweisen müssten, dass ihr entgegenstehender Wille für einen objektiven Beobachter erkennbar war. Im Eigentumsrecht sei eine solche Erkennbarkeit nicht erforderlich. Die Nur Ja heißt Ja-Regelung würde die Kommunikationsverantwortung umkehren: Nicht mehr das Opfer müsste seinen entgegenstehenden Willen zeigen, sondern der Täter müsste sich vergewissern, dass eine Zustimmung vorliegt. Mythen über schriftliche Verträge im Schlafzimmer seien haltlos.

Die Beweislast bliebe beim Staat, aber die Qualität der Fragen vor Gericht würde sich ändern. Zudem verpflichte die Istanbul-Konvention zur Umsetzung einer solchen Lösung. Villa Braslavsky räumt jedoch ein, dass das Strafgesetz allein nur ein Baustein sei. Es fehle an Mitteln für Frauenhäuser, spezialisierten Polizeistellen und konsequenter Fortbildung der Justiz.

Es müsse am Machtgefüge gearbeitet werden. Sexualisierte Gewalt sei kein Missverständnis, sondern Machtausübung. Die gesellschaftliche Prävention zu Rollenbildern, Impulskontrolle und Umgang mit Wut oder Frustration müsse ausgebaut werden. Als Gesellschaft und Rechtsstaat müsse klar sein, dass Sexualität Zustimmung erfordert.

In einem zweiten Teil der Stellungnahme betont Villa Braslavsky, dass Sexualität und Intimität einen enormen Eigensinn hätten. Es gebe Grauzonen, Abenteuerlust und Momente, in denen man vorher nicht genau wisse, was man wolle. Ein lustvolles Stöhnen oder ein intimes Geräusch stelle möglicherweise kein juristisches Ja dar. Man solle nicht versuchen, das gesamte menschliche Begehren bis ins letzte Detail rechtlich zu regulieren, denn das Schöne an Sexualität sei oft das Ungeklärte und spielerische Entgrenzen.

Gleichzeitig sei das kein Freibrief. Die wahre Arbeit liege im Kulturwandel. Die Verantwortung müsse auch zu den Männern geschoben werden, die lernen müssten, Verantwortung zu übernehmen und sich Fragen nach Konsens und Grenzen zu stellen. Alle müssten lernen, mündig über Konsens zu sprechen, ihn zu praktizieren und zu gestalten.

Es brauche Awareness-Teams in Nachtclubs und eine Sexualaufklärung in Schulen, die über Verhütung hinausgehe. Man müsse darüber sprechen, wie Frau oder Mann eigene Bedürfnisse spüre und behaupte - etwas, das Frauen in ihrer Sozialisation oft noch immer abtrainiert werde, weil sie lernen, die Bedürfnisse anderer voranzustellen. Ein Nur Ja heißt Ja-Gesetz könne eine produktive Verunsicherung in die Gesellschaft tragen und den Diskurs verstärken, der bereits durch Fälle wie den von Gisèle Pelicot oder aktuelle Debatten in sozialen Medien geführt werde.

Aber das Recht sei nicht die alleinige Instanz für sexuelle Selbstbestimmung. Es brauche Mündigkeit und das Gespräch - in der Schule, im Club und in der Familie. Man müsse lernen, dass man erst Ja sagen kann und eine Stunde später Nein, wenn sich das Gefühl ändere





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