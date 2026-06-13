Abnehm-Medikamente: Eine nette Nebenwirkung für Männer?

Ein Mediziner behauptet, dass Abnehm-Medikamente wie Wegovy oder Mounjaro nicht nur auf das Gewicht wirken, sondern auch auf das männliche Geschlechtsteil. Die Medikamente können das Sexleben verbessern und den Penis größer wirken lassen.

Die Abnehm-Medikamente wie Wegovy oder Mounjaro wirken nicht nur auf das Gewicht, sondern auch auf das männliche Geschlechtsteil. Die GLP-1-Wirkstoffe Semaglutid oder Tirzepatid dämpfen den Appetit und lassen die Pfunde purzeln.

Dieser Effekt wirkt sich nicht nur auf die Gesundheit aus, sondern hat offenbar noch weitere nette Nebenwirkungen. Ein Mediziner behauptet, dass diese Medikamente das männliche Geschlechtsteil größer wirken lassen und das Sexleben verbessern können. Die körperliche Erklärung ist, dass Männer häufig Fett im Bereich vor dem Becken lagern, das den Schaft des Penis verdeckt und ihn dadurch kürzer erscheinen lässt. Durch den Fettverlust mit den Abnehm-Medikamenten wird dieser verborgene Teil sichtbar gemacht und die Größe des Penis erscheint größer.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass dies nur eine Illusion ist und der Penis nicht tatsächlich größer wird, sondern nur mehr davon sichtbar wird. In den meisten Fällen gewinnen Männer etwa 2,5 bis knapp 4 Zentimeter sichtbare Länge hinzu. Ein deutlicher Gewichtsverlust verbessert oft die Hormonwerte und die Gesundheit, was sich auch auf die Libido auswirkt. Es ist jedoch wichtig, dass diese Medikamente nur in Absprache mit einem Arzt eingenommen werden sollten.

Er stellt das Rezept aus, prüft die Gewichtsabnahme und passt die Dosis entsprechend an





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