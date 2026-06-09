Abnehmpille Wegovy: EMA gibt grünes Licht - ab Herbst in Deutschland?

Die Europäische Arzneimittelbehörde empfiehlt die Zulassung der ersten Abnehmpille mit Semaglutid in der EU. Anders als die Spritze muss die Tablette täglich auf nüchternen Magen eingenommen werden. In den USA ist sie bereits ein Verkaufsschlager. Wann kommt sie nach Deutschland?

In Deutschland war 2025 mehr als jeder zweite Erwachsene übergewicht ig - laut Statistischem Bundesamt 53,4 Prozent. Als adipös, also mit einem BMI von 30 oder höher, galten 17,9 Prozent der Erwachsenen.

Für viele Betroffene könnte eine neue medikamentöse Behandlung eine Wende bedeuten: Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hat die Zulassung der ersten Abnehmpille mit dem Wirkstoff Semaglutid empfohlen. Bisher war das Medikament Wegovy nur als wöchentliche Spritze erhältlich. Die Tablette, die täglich eingenommen werden muss, soll die Therapie für viele Patienten zugänglicher machen. Experten erwarten, dass dadurch deutlich mehr Menschen eine medikamentöse Behandlung in Betracht ziehen werden.

In den USA ist die Wegovy-Pille bereits seit Januar 2025 auf dem Markt und erzielte in der ersten Woche über 18.000 verkaufte Packungen. Ein weiteres Konkurrenzprodukt namens Foundayo von Eli Lilly kam im Mai in den USA hinzu. Für den europäischen Markt wird die Zulassung von Foundayo jedoch erst für 2027 erwartet. Die EMA-Entscheidung ist noch nicht endgültig; die EU-Kommission muss noch zustimmen.

Nach Informationen der BILD soll das grüne Licht spätestens bis zum 27. Juli kommen. Der Hersteller Novo Nordisk äußerte sich noch nicht zum genauen Marktstart in Deutschland, aber Branchenkreisen zufolge ist der Europa-Start bereits für Ende September geplant. Somit könnte die Abnehmpille ab Herbst und spätestens bis Jahresende flächendeckend in deutschen Apotheken verfügbar sein.

Im Vergleich zur Wegovy-Spritze, bei der es nach der EU-Zulassung über ein Jahr bis zum Marktstart dauerte, könnte diesmal alles schneller gehen, da Produktions- und Lieferketten bereits etabliert sind. Der größte Unterschied zwischen Spritze und Pille liegt in der Anwendung. Die Spritze wird nur einmal pro Woche unter die Haut gesetzt, während die Tablette täglich eingenommen werden muss - und zwar auf nüchternen Magen.

Für Wegovy gilt: Acht Stunden vor der Einnahme darf nichts gegessen werden, danach weitere 30 Minuten weder essen noch trinken. Das macht die Einnahme etwas komplizierter, aber Patienten in den USA berichten von guten Erfahrungen. Cheryl Ann (57) aus Nevada nimmt die Pille seit etwa acht Wochen und hat nach eigenen Angaben knapp sieben Kilo verloren. Sie hat eine feste Routine entwickelt: Die Tabletten liegen auf dem Nachttisch, und ihr Wecker klingelt 30 Minuten vor dem eigentlichen Aufstehen.

Dann nimmt sie die Pille mit etwas Wasser und legt sich noch einmal hin. Ihr Fazit: weniger Hunger, schneller satt. Die Behandlung beginnt mit einer niedrigen Dosis, die schrittweise erhöht wird, um Nebenwirkungen wie Übelkeit, Durchfall, Verstopfung, Bauchschmerzen und Erbrechen möglichst gering zu halten. Laut Hersteller ähnelt das Nebenwirkungsprofil dem der wöchentlichen Wegovy-Spritze.

Die Abnehmpille bleibt verschreibungspflichtig und ist nur für stark Übergewichtige oder Patienten mit Begleiterkrankungen wie Bluthochdruck, Herzproblemen oder Schlafapnoe gedacht. Medikamente zur Gewichtsreduktion werden von gesetzlichen Krankenkassen meist nicht übernommen, da sie als Lifestyle-Arzneimittel gelten. Eine Ausnahme besteht, wenn der Wirkstoff zur Behandlung von Typ-2-Diabetes eingesetzt wird - dann können die Kosten übernommen werden, allerdings nur, wenn vorher andere Maßnahmen wie Ernährungsumstellung, Bewegung oder weitere Therapien erfolglos waren.

Offizielle Preise für Deutschland stehen noch nicht fest, aber die Tabletten sind in den USA für rund 149 Dollar (etwa 129 Euro) erhältlich. Mit steigender Dosierung steigt auch der Preis. Die Wegovy-Spritzen kosten bereits mehrere hundert Euro im Monat, sodass auch die Pille nicht günstig sein dürfte. Ab Herbst 2025 könnte sie jedoch in deutschen Apotheken verfügbar sein und eine Alternative für Millionen Übergewichtige bieten.

Studienleiter Dr. Sean Wharton aus Kanada betont: Die Ergebnisse zeigen, dass Semaglutid Menschen deutlich beim Gewichtsverlust helfen kann - vorausgesetzt, die Einnahme erfolgt unter ärztlicher Aufsicht und in Kombination mit Lebensstiländerungen





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