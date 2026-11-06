Abnehmspritze bei schwerer Adipositas: Streit um Kassenzahlung

Rund 1,5 Millionen Erwachsene in Deutschland haben schwere Adipositas. Andrew Ullmann fordert, Abnehmspritzen für Hochrisikopatienten als Kassenleistung zu erstatten.

Rund eineinhalb Millionen erwachsene Deutsche leiden an einer so ausgeprägten Adipositas, dass sie in die schwerste Kategorie Adipositas Grad 3 fallen. Als Maßstab gilt ein Body-Mass-Index über 40. Bei durchschnittlich großen Frauen und Männern entspricht das grob gerechnet mehr als 40 oder 50 Kilogramm Übergewicht. Der Würzburger Medizinprofessor Andrew Ullmann setzt sich dafür ein, dass gesetzlich Versicherte Abnehmspritze n bei dieser Erkrankung erhalten können.

Der Internist Andrew Ullmann ist Vorstand im Berufsverband Deutscher Internisten. Bis zum vergangenen Jahr war er als Bundestagsabgeordneter der Gesundheitsexperte der FDP-Fraktion. Nach eigenen Angaben kämpfte er bis zum Ende der Ampel vergeblich dafür, die neuen Abnehmspritzen schwer adipositas-kranken Kassenpatienten zugänglich zu machen.

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Wie Adipositas als Krankheit eingestuft wird

Die Medizin ordnet Adipositas bereits unterhalb des Schwerstgrads als Krankheit ein. Andrew Ullmann betont, schwere Adipositas sei keine Frage der Willenskraft. Veranlagung, Stoffwechsel, hormonelle Regulation und Lebensumstände wirkten zusammen.

Nach Ullmanns Darstellung handelt es sich um eine chronische, komplexe Erkrankung, die das Risiko für Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und zahlreiche weitere gesundheitliche Probleme erheblich erhöht. Wer dies ignoriere, übersehe nach seinen Worten Jahrzehnte medizinischer Forschung.

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Die Abnehmspritzen ahmen die Wirkung eines Darmhormons nach. Dieses verstärkt das Sättigungsgefühl. Bei Adipositas-Patienten bringt es zusätzlich das sogenannte Food Noise zum Verstummen, also das quälende Gedankenkarussell rund um das Thema Essen.

Warum gesetzlich Versicherte die Kosten selbst tragen

Gesetzlich Versicherte müssen die Abnehmspritzen selbst bezahlen, weil der Lifestyle-Paragraf die Kassen davon ausdrücklich ausschließt. Die Präsidentin der Diabetes-Gesellschaft Julia Szendrödi verweist auf eine Abgrenzung, die Medikamente gegen Adipositas nicht als reine Wundermittel versteht. Stattdessen seien sie Therapiebausteine für eine chronische Erkrankung.

Der Lifestyle-Paragraf wurde nach Angaben des Berichts im Jahr 2004 von der damaligen rot-grünen Koalition ins Gesetzbuch geschrieben. Er sollte Kassen aus Kostengründen die Bezahlung von Arzneimitteln wie Viagra-Pillen, Mitteln gegen Haarausfall und weiterentwickelten Appetitzüglern untersagen. Privatversicherungen übernehmen die Behandlungskosten dagegen oft schon ab einem BMI über 30.

Die Kosten liegen nach Angaben im Monat bei mehreren hundert Euro. Laut Studien wirken die Wirkstoffe bei krankhafter Adipositas besonders stark. Patienten erreichten einen Gewichtsverlust von 15 bis 20 Prozent in knapp eineinhalb Jahren.

Gesundheitsnutzen und Position der Kassenaufsicht

Die Abnehmspritzen können nach den Studien auch die schwersten Folgen der Adipositas verringern. Fälle von Herzinfarkt, Schlaganfall und plötzlichem Herztod gingen zurück. Die Therapieleitlinien der Deutschen Adipositasgesellschaft sehen darin eine Besserung der gravierendsten Folgeerkrankungen. Die Lebensqualität steige deutlich.

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Für die Frage der Kassenerstattung ist der Gemeinsame Bundesausschuss zuständig. GBA-Chefin Sonja Optendrenk drängt seit Monaten die Politik, den Weg dafür freizumachen, Abnehmmittel für Adipositas unter bestimmten Bedingungen als Kassenleistung anzuerkennen. Sie schlägt vor, der Gesetzgeber könne den GBA beauftragen, Patientengruppen, Behandlungsdauer und Begleitmaßnahmen zu klären.

Das Bundesgesundheitsministerium erklärte auf Anfrage, es sehe noch wissenschaftlichen Bewertungsbedarf. Zudem seien die Auswirkungen auf die Beitragszahler zu berücksichtigen. Das Ministerium verwies auf die andauernd angespannte Finanzlage der gesetzlichen Krankenversicherung. Die letztliche Zuständigkeit liege beim Bundestag.

Gesetzentwurf und Kosten für Hochrisikopatienten

Andrew Ullmann hält es für möglich, die Regelung über einen Gesetzentwurf zu ändern. Er verweist darauf, dass die Bundesregierung oder Abgeordnete des Bundestages einen entsprechenden Entwurf einbringen können. Mit der Ausnahmeregelung für schwere Tabakabhängigkeit im Lifestyle-Paragrafen existiere bereits eine Vorlage für den Gesetzestext.

Ullmann betont, es gehe nicht um die Abnehmspritze für alle auf Kassenkosten. Vielmehr gehe es um einen Baustein in einer Adipositas-Therapie für eine klar umrissene Gruppe kranker Menschen. Innovationen in der Medizin müssten gezielt bei den Menschen ankommen, die sie benötigen.

Die Kosten für die Krankenkassen bei Hochrisikopatienten schätzt Andrew Ullmann anhand von Studien auf einen dreistelligen Millionenbetrag.