Abnehmspritzen: Die neue Revolution im Kampf gegen Übergewicht

Ernährungswissenschaftler Uwe Knop beleuchtet das neue Phänomen der Abnehmspritzen und ihre Wirkweise. Er erklärt, wie die Wirkstoffe Tirzepatid und Semaglutid die Gewichtsabnahme begünstigen und welche weiteren Effekte sie haben könnten.

Die Suche nach dem heiligen Gral des Abnehmens nimmt eine überraschende Wendung. Ernährung swissenschaftler Uwe Knop beleuchtet die neuesten Entwicklungen rund um Abnehmspritzen und ihre Wirkweise. Besonders der Wirkstoff Tirzepatid kommt hier ins Spiel.

Beide Wirkstoffe sind nicht neu - sie werden bereits seit vielen Jahren zur Behandlung von Typ-2-Diabetes ('Zuckerkrankheit') eingesetzt - und seit 2023 können sie nun auch ganz gezielt nur bei Übergewichtigen oder Fettleibigen verordnet werden, die keinen Diabetes haben. Beide Spritzen kann nur ein Arzt auf Rezept verschreiben. Dabei ist wichtig zu wissen, dass alle Verwender nicht nur spritzen müssen, sondern auch unbedingt ihre Ernährung umstellen und sich mehr bewegen sollen. Tirzepatid und Semaglutid gehören zur Wirkstoffgruppe der „GLP-1-Rezeptoragonisten“ (auch GLP-1-Analoga, also GLP-1-„Kopien“), das heißt sie ahmen die Wirkung des körpereigenen Darmhormons GLP-1 nach, das ausgeschüttet wird, wenn wir essen. Zu dessen Wirkungen gehören einerseits die Steigerung der Insulinausschüttung aus der Bauchspeicheldrüse, was den Blutzuckerspiegel genauer senken kann als andere Arzneimittel, daher der bisherige Einsatz bei Diabetes. Anderseits hat es Wirkungen auf das Sättigungszentrum in unserem Gehirn, weil es Hunger bzw. Appetit herabsetzt und im Magen zu einer langsameren Entleerung und einer längeren Sättigung führt. Insgesamt haben die „Abnehmspritzer“ somit weniger Hunger, sind satter und essen daher auch weniger. Amüsante Anekdote: Es ist mit den Abnehmspritzen ähnlich wie damals bei Viagra (Wirkstoff: Sildenafil), das ursprünglich als Herzmedikament entwickelt wurde, aber der Nebeneffekt „stabile Erektion“ dann doch lukrativer war! So nun auch hier: Die (erwünschte) Nebenwirkung „Gewichtsverlust“ ist wesentlich interessanter, da lukrativer, als die Hauptwirkung „Blutzuckersenkung & -kontrolle“. Und die Wirkstoffe haben noch viele andere Effekte - das wurde gerade umfassend untersucht.Uwe Knop, Jahrgang 1972, ist Diplom-Ernährungswissenschaftler, Buchautor, und Referent für Vorträge bei Fachverbänden, Unternehmen und auf Ärztefortbildungen. Sein neues Buch die Glucagon-like Peptide-1-Rezeptoragonisten (GLP-1-RA) erstmals systematisch im Hinblick auf diverse Effekte bei 175 gesundheitlichen Problemen und Krankheiten untersucht. Dabei stellten sie fest: Die Abnehmspritzen senken nicht nur Blutzucker und Gewicht - bei den Verwendern ändern sich die auch Risiken für verschiedene Beschwerden und Krankheiten. Die Autoren berichten, dass GLP-1-RA nicht nur zahlreiche positive Zusatzwirkungen haben können, sondern auch einige negative Risiken mit sich bringen. Hier ist einiges los. Es wird enorm viel geforscht - denn „BigPharma“ sieht das sehr hohes Gewinnpotenzial in diesem Segment. Eine neue Und hier zeigten die neuen Wirkstoffe noch bessere Abnehmergebnisse. in den kommenden Jahren werden daher sicher einige neue Arzneimittel auf den Markt kommen, sodass die Konkurrenz größer wird - und das wird dann sicher positive Effekte auf den Preis haben.Nein, bislang nicht, alle Abnehmspritzen müssen selbst bezahlt werden. Aber die FDP - in persona Andrew Ullmann - hat eine Erstattung bereits öffentlich ins Gespräch gebracht. Da könnte sich nach der nächsten Bundestagswahl also einiges bewegen. Ja, das geht - und das sollte auch der Weg der Wahl sein, erstmal ohne Arzneimittel-Spritzen abzunehmen. Bei der langfristigen Gewichtsreduktion und vor allem beim anschließenden „Gewicht halten“ kommt es auf einenMit dieser persönlichkeitsaffinen Intervention, also einer Maßnahme, die ich gerne umsetze, lassen sich etwa zwei Kilogramm pro Monat gesund abnehmen. Dazu muss man auch nicht zwangsläufig Kalorien zählen. Wenn Sie das Projekt Gewichtsreduktion starten möchten, hier finden Sie in diesem Dieser Content stammt vom FOCUS online EXPERTS Circle. Unsere Experts verfügen über hohes Fachwissen in ihrem Bereich. Sie sind nicht Teil der Redaktion.





