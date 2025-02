Abnehmspritzen: Versprechen und Risiken

Dieser Artikel untersucht die Modeerscheinung von Abnehmspritzen, ihre Wirkungsweise, mögliche Risiken und Langzeitfolgen. Er hebt die ethischen Bedenken hervor und stellt alternative Ansätze für nachhaltiges Gewichtsmanagement vor.

Abnehmspritzen sind in aller Munde – doch was verbirgt sich hinter dem Hype? Gesundheit sberaterin Denise Bianchini deckt auf, was hinter den Versprechungen von Abnehmspritzen liegt und welche Risiken sie bergen. Viele Menschen träumen davon, Gewicht ohne großen Aufwand zu verlieren – das klingt verlockend, vor allem für Personen, die wenig Zeit oder Lust auf aufwendige Abnehmmethoden haben. Die sogenannten GLP-1-Agonisten wurden ursprünglich für Diabetes-Patienten entwickelt.

Sie ahmen das körpereigene Hormon GLP-1 nach, das nicht nur den Blutzuckerspiegel reguliert, sondern auch die Insulinausschüttung ankurbelt, wodurch der Zucker schneller aus dem Blut in die Zellen transportiert wird. Gleichzeitig bleibt der Magen länger gefüllt, weil sich seine Entleerung verlangsamt - das Ergebnis: ein anhaltendes Sättigungsgefühl. Das Gehirn erhält das Signal „Ich bin satt“, der Appetit sinkt und die Betroffenen essen automatisch weniger. Das führt letztendlich zu einer Gewichtsabnahme. Doch wie schnell? Wer weiter denken will, sollte sich aber eher fragen, was die Waage nach der letzten Spritze langfristig anzeigt - und welche Risiken man schon mit der ersten Spritze eingeht.Denise Bianchini, zertifizierte Gesundheits- und Ernährungsexpertin, zeigt vielbeschäftigten Männern ab 40, wie sie selbst mit 50-Stunden-Woche ihren Wohlfühlkörper zurückgewinnen. Ihr Versprechen: In nur 60 Minuten nie wieder Zeit und Nerven mit lästigen Abnehmmethoden vergeuden. Von Spritzen über Tabletten bis hin zu Trend-Diäten verrät sie im kostenlosen Personen, die auf die Spritze setzten, erzählten mir von Erbrechen, ständigem Schwindel, Durchfall und Verstopfung. Dass all dies zu den häufigsten Nebenwirkungen zählt, deckt sich auch mit einer gegen die Hersteller. Dort hat auch die sonst nicht gerade für ihr hartes Durchgreifen bekannte Arzneimittelbehörde FDA eine so genannte Black-Box-Warnung für eines der Medikamente herausgegeben - übrigens ihre schärfste Form eines Sicherheitshinweises. Beunruhigender Hintergrund sind Tierversuche, in denen eine erhöhte Rate bestimmter Schilddrüsentumore festgestellt wurde. Ob sich auch der Mensch mit den Spritzen einer erhöhten Tumorgefahr aussetzt, ist damit nicht bewiesen - aber Teil des Grundproblems: Da es sich um relativ neue medizinische Produkte handelt, können die Langzeitfolgen noch nicht umfassend erforscht werden. Was das für die eigene Gesundheit bedeutet, kann heute niemand mit Sicherheit sagen. Wer sich die Spritze setzen lässt, begibt sich also ein Stück weit ins Ungewisse. Ob sich in einigen Jahren herausstellt, dass das Risiko vertretbar ist - oder ob dann neue, unerwartete Nebenwirkungen auftauchen, weiß heute niemand. Studien zeigen, dass rund zwei Drittel des verlorenen Gewichts innerhalb eines Jahres wieder zurückkehren. Der Grund liegt auf der Hand: Die Spritze beeinflusst das Essverhalten, aber nicht die Ursache des Übergewichts. Mit dem Appetit kommen auch die Kilos zurück - und damit die gesundheitlichen Baustellen. Zwar können sich Blutdruck, Blutzucker und andere Gesundheitsmarker während der Therapie deutlich verbessern, doch hält dieser Fortschritt nur so lange an, wie man weiter in die Spritze investiert. Nach dem Absetzen kehrt der Körper im Prinzip in seinen Ausgangszustand zurück - inklusive der schädlichen Belastung für das Herz-Kreislauf-System. Investition ist auch das richtige Stichwort, denn aus finanzieller Sicht sind die Schlankheitsspritzen ebenso wenig nachhaltig: Während die Krankenkassen die Kosten in den meisten Fällen nicht übernehmen, müssen Selbstzahler mehrere hundert Euro im Monat investieren, wie die Redaktion bereits berichtet hat. Um nur 10 Kilo abzunehmen, fallen Kosten von mehreren Tausend Euro an - viel Geld für einen Erfolg, der ohne weitere Lebensstiländerungen wahrscheinlich nicht von Dauer sein wird. Ohne Sportzwang, Kochen oder strikten Verzicht: Denise Bianchini verrät die 3 entscheidenden Best Practices, mit denen Führungskräfte und Unternehmer 40+ ihr Wohlfühlgewicht nachhaltig zurückgewinnen - sogar unterwegs oder beim Geschäftsessen! mit viel Proteinen für langanhaltende Sättigung, während gesunde Fette und komplexe Kohlenhydrate helfen, den Blutzuckerspiegel stabil zu halten und Heißhungerattacken in Schach zu halten. Regelmäßige Mahlzeiten und der bewusste Genuss jeder einzelnen Mahlzeit bringen den Körper wieder in den natürlichen Sättigungsmodus - ganz ohne medizinische Wundermittel. Auch Bewegung muss nicht stundenlanges Training im Fitnessstudio bedeuten. Ein flotter Spaziergang, kleine Bewegungspausen im Büro oder einfach mal die Treppe statt des Aufzugs nehmen, können Wunder wirken. Schon 7.000 bis 8.000 Schritte pro Tag senken das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen deutlich - das belegen mehrere Studien. Und das Sahnehäubchen obendrauf: Der natürliche Ansatz umgeht auch ein ethisches Dilemma





focusonline / 🏆 6. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Abnehmspritzen GLP-1-Agonisten Gewichtsverlust Risiken Nebenwirkungen Langzeitfolgen Gesundheit Ernährung Lebensstiländerungen

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Nutzen und Risiken von Abnehmspritzen: Wegovy & Co. haben laut Studie mehr Vor- als NachteileMöchten Sie wirklich alle Artikel aus Ihrer Merkliste löschen? Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Weiterlesen »

Abnehmspritzen im Fokus: Studie analysiert Nutzen und Risiken von Wegovy & CoViel Nutzen - aber auch einige Risiken: In einer systematischen Analyse haben Forscher anhand riesiger Datensätze die medizinischen Vor- und Nachteile von GLP-1-Rezeptor-Agonisten (GLP-1-RA) ermittelt, zu denen etwa die Abnehmspritze Wegovy zählt.

Weiterlesen »

Abnehmspritzen: Große Vorteile, aber auch RisikenEine neue Studie analysiert die Vor- und Nachteile von GLP-1-Rezeptor-Agonisten (GLP-1-RA) wie Wegovy. Die Ergebnisse zeigen, dass diese Medikamente bei vielen gesundheitlichen Problemen das Risiko senken, jedoch auch einige Risiken bergen.

Weiterlesen »

Sport als natürliche Alternative zu AbnehmspritzenEine neue Studie deutet darauf hin, dass regelmäßige Bewegung das Hungergefühl bei übergewichtigen Menschen reduzieren kann. Forscher fanden heraus, dass eine einstündige moderate Sporteinheit die Konzentration anregender Hormone wie Ghrelin senkte und gleichzeitig die Konzentration unterdrückender Hormone wie Leptin erhöhte. Die Teilnehmer berichteten zudem von einem verringerten Hungergefühl. Die Studienergebnisse werden als vielversprechend für die Appetitkontrolle bei Übergewicht angesehen, sollten aber in weiteren Untersuchungen mit größerer Teilnehmerzahl bestätigt werden.

Weiterlesen »

Abnehmspritzen: Die neue Revolution im Kampf gegen ÜbergewichtErnährungswissenschaftler Uwe Knop beleuchtet das neue Phänomen der Abnehmspritzen und ihre Wirkweise. Er erklärt, wie die Wirkstoffe Tirzepatid und Semaglutid die Gewichtsabnahme begünstigen und welche weiteren Effekte sie haben könnten.

Weiterlesen »

Abnehmspritzen in den USA: Magisches Mittel oder teure Illusion?Zwei neue Medikamente gegen Übergewicht, Wegovy und Mounjaro, erzielen in den USA sensationelle Erfolge. Patienten verlieren rasch bis zu 20 Prozent ihres Körpergewichts. Doch die teuren Medikamente sind nicht für jeden erreichbar.

Weiterlesen »