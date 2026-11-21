Die insolvente Brauerei Eichbaum verkauft letztes Bier zu Spottpreisen. Co-Geschäftsführer Uwe Aichele warnt vor Hamsterkäufen beim letzten großen Ausverkauf.

Die traditionsreiche Brauerei Eichbaum schließt nach fast 350 Jahren ihre Pforten und dreht die Zapfhähne endgültig zu. In einem letzten großen Ausverkauf müssen die restlichen Lagerbestände abgebaut werden, bevor die Insolvenz verwaltung die Geschäfte vollständig einstellt. Der Preis für ein ganzes Kasten Bier ist dabei so niedrig angesetzt, dass ein gewaltiger Ansturm der Käufer erwartet wird. Dies markiert das Ende einer langen Ära für das alteingesessene Unternehmen aus der Region.

Letzte Lagerbestände zu Spottpreisen

Der Ausverkauf dauert voraussichtlich vier Tage und findet täglich von 14 bis 18 Uhr statt. Dabei stehen vor allem verpackte Getränke im Fokus des Interesses. Allein vom Eichbaum Helles in 0,5-Liter-Flaschen sollen noch rund 80 Paletten im Lager stehen. Neben dem klassischen Helles werden auch Weizen, Kellerbier und Limonaden zu stark reduzierten Konditionen angeboten. Die hohen Stückzahlen, die noch verfügbar sind, deuten darauf hin, dass die Brauerei trotz sinkender Nachfrage lange Zeit produzierte, bevor die Insolvenz finalisiert wurde.

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Co-Geschäftsführer Uwe Aichele warnt vor Hamsterkäufen

Uwe Aichele, einer der Co-Geschäftsführer von Eichbaum, hat den Medien bereits im Vorfeld zur Situation Stellung bezogen. Er sprach dem "Mannheimer Morgen" gegenüber die Erwartung aus, dass der Ansturm der Kunden nach zwei bis drei Tagen beendet sein werde. Um eine unfaire Verteilung der knappen Ware und spekulative Hamsterkäufe zu verhindern, ist die kurze Öffnungszeitenfenster von vier Tagen strategisch gewählt. Aichele möchte sicherstellen, dass die letzten Bestände an die normale Kundschaft gehen und nicht von wenigen Personen aufgekauft werden.

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Globaler Export bricht ein

Laut eigenen Angaben der Brauerei lieferte Eichbaum in der Vergangenheit weltweit in mehr als 60 Länder. Dieser internationale Absatz ist jedoch kontinuierlich zurückgegangen, was einen wesentlichen Faktor für die wirtschaftliche Schieflage darstellt. Gleichzeitig sank die Nachfrage innerhalb Deutschlands stetig ab. Die Kombination aus schwachem Export und rückläufigem Inlandsmarkt hat die Brauerei zunehmend unter Druck gesetzt, bis die Insolvenz schließlich eingeleitet werden musste. Die globale Vernetzung, die früher ein Stärkefaktor war, konnte den Trend nicht umkehren.

Bekannte Marken bleiben im Handel

Trotz der Schließung der Brauerei und des Lagerausverkaufs werden nicht alle Produkte vom Markt verschwinden. Bekannte Marken wie Ureich oder Eichbaum Export sollen auch künftig im Handel und in der Gastro-Szene erhältlich bleiben. Diese Biere sind explizit nicht Teil des aktuellen Ausverkafsprogramms. Es ist davon auszugehen, dass andere Brauereien die Produktion dieser spezifischen Sorten übernehmen, um die gewohnte Produktpalette der Verbraucher weiter anzubieten.