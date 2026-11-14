Das Finanzministerium plant die Pflicht zum Faktorverfahren. Die Abschaffung der Steuerklassen 3 und 5 soll Gerechtigkeit schaffen, führt aber zu geringeren Nettoeinkommen.

Die Debatte um eine fundamentale Neuausrichtung des deutschen Einkommensteuersystems nimmt konkretere Formen an. Im Zentrum der Diskussion steht der Vorschlag, die traditionellen Steuerklassen-Kombinationen drei und fünf abzuschaffen. An deren Stelle soll ein verpflichtendes Faktorverfahren treten, das die monatlichen Lohnsteuerabzüge gerechter zwischen den Ehepartnern aufteilt. Das Finanzministerium argumentiert, dass diese Änderung vor allem geringfügig und teilzeitbeschäftigten Partnern, dies sind häufig Frauen, zugutekommt. Sie sollen von einer gleichmäßigeren Verteilung der monatlichen Abzüge profitieren und mehr Netto vom Brutto behalten.

Das Faktorverfahren ersetzt bisherige Wahlrechte

Durch die Einführung des Faktorverfahrens entfällt die aktuelle Option für Ehepaare, zwischen der Steuerklassen-Kombination drei und fünf oder der Kombination eins und eins zu wählen. Bisher konnten sich Familien für das Faktorverfahren entscheiden, wenn es für sie günstiger war, mussten dies jedoch nicht tun. Nun wird ihnen diese individuelle Wahlmöglichkeit genommen. Die Umstellung zielt darauf ab, die Steuerlast gerechter zwischen beiden Partnern zu verteilen und die finanzielle Eigenständigkeit des geringer verdienenden Ehepartners zu stärken. Dadurch soll ein stärkerer Anreiz zur zusätzlichen Erwerbstätigkeit geschaffen werden, da sich diese bisher steuerlich weniger lohnte als im klassischen Alleinverdienermodell.

Also read Stromsteuer für Privathaushalte wird vorerst nicht gesenkt - ​Mieterbund warnt vor Belastung ärmerer Mieter durch ausbleibende Wohngelderhöhung

Kritik der Nutzerbegrüßt-Foren und Stakeholder

In den Community-Foren der Tagesspiegel sind die Meinungen über den geplanten Eingriff deutlich gespalten. Ein Teil der Nutzerbegrüßt begrüßt den Schritt, da er das Prinzip verteidigt, dass zusätzliche Berufstätigkeit des zweiten Partners steuerlich nicht benachteiligt werden darf. Viele Kritiker hingegen sehen die Reform skeptisch. Sie fragen, warum die Entscheidung künftig nicht mehr den Paaren überlassen werden soll, wenn beide Seiten bereits heute informierte Wahlmöglichkeiten besitzen. Einige Kommentierende äußern Sorgen, dass durch die veränderten monatlichen Abzüge zunächst weniger Geld im privaten Haushalt verbleibt, was die finanzielle Planung erschwert.

Zahlungsmoral und Liquiditätsengpässe im Haushalt

Kritiker monieren, dass der Staat durch die Pflicht zum Faktorverfahren das Geld den Steuerpflichtigen schneller entzieht, ohne dass die Gesamthöhe der Steuerschuld ansteigt. Für Familien, die ihre Ausgaben und Kredite auf das bisherige Nettoeinkommen abgestimmt haben, entsteht dadurch ein erheblicher Liquiditätsengpass. Es entsteht ein erzwungener zinsloser Mikrokredit der Familie an den Staat, da monatelang auf die im Nachhinein zustehende Steuerrückerstattung gewartet werden muss. Dies wird als falsches Signal in einer angespannten wirtschaftlichen Lage für Bund, Länder und Privatleute gewertet.

Advertisement

Debatte über Ehegattensplitting und Gerechtigkeit

Die Diskussion um die Steuerklassen drei und fünf ist oft mit der grundsätzlichen Kritik am Ehegattensplitting verbunden. Wenn es allein um Gerechtigkeit ginge, würde das Ehegattensplitting gänzlich abgeschafft. Ein verheirateter Alleinverdiener zahlt beispielsweise bei einem Bruttoeinkommen von dreitausend Euro rund einhundertfünfundsechzig Euro weniger Steuern als ein gleichviel verdienender Alleinerziehender mit einem Kind. Für Kinder sollten daher höhere Steuererleichterungen gelten, während Partner ohne Kinder nach Steuerklasse eins besteuert werden sollten.

Ausblick auf die weitere politische Entwicklung

Ungeachtet der Kritik an der Umsetzung rückt die Abschaffung der Steuerklassen drei und fünf offenbar näher. Befürworter betonen, dass der Unsinn endet, der immer noch über das Ehegattensplitting erzählt wird. Die Realität zeige, dass sich Vollzeitarbeit für Frauen nur dann nicht lohne, wenn sie die falschen Steuerklassen wählen. Mit dem Faktorverfahren wird diese Unterscheidung hinfällig. Dennoch bleibt die Frage offen, ob der Staat durch die schnelleren Abzüge die Bürgerinnen und Bürger ausreichend unterstützt oder ob diese Anpassung lediglich staatliche Einnahmen zeitlich vorverlagert.