Abschiebehaft für BSG Stahl Riesa: Princewill Ishmael Chimemen droht die Ausreise

Der 19-jährige nigerianische Fußballspieler Princewill Ishmael Chimemen von BSG Stahl Riesa sitzt in Abschiebehaft und soll Deutschland verlassen. Der Verein und Fans hoffen auf eine Lösung.

Die Nachricht über die Inhaftierung des 19-jährigen nigerianischen Fußball spielers Princewill Ishmael Chimemen hat den Traditionsverein BSG Stahl Riesa tief getroffen. Der Offensivspieler, der erst Anfang 2025 als Flüchtling nach Deutschland kam und sich über Instagram für ein Probetraining bewarb, sitzt seit wenigen Tagen in Abschiebehaft .

Schon kommende Woche soll der junge Nigerianer Deutschland verlassen müssen, was nicht nur den Verein, sondern auch die Fangemeinde in Riesa erschüttert. Princewill kam im Januar 2025 nach Deutschland und nahm selbstständig Kontakt zur BSG auf. In einem Instagram-Dialog bewarb er sich für ein Probetraining und überzeugte die Verantwortlichen sofort mit seiner Schnelligkeit, Technik und Leidenschaft.

Vom ersten Training an kämpfte er sich in den Kader der Sachsenliga - eine bemerkenswerte Entwicklung für einen jungen Mann, der ohne Bleiberecht in einem fremden Land ankommt. In 19 Pflichtspielen erzielte er sechs Tore und entwickelte sich schnell zum Fan-Liebling. Sein Treffer zum 1:0-Sieg gegen Tanne Thalheim kurz vor Schluss bleibt unvergessen; die Anhänger tauften ihn liebevoll 'Herrmann'. Der Verein betont, dass Princewill mehr als nur ein Spieler ist.

Vorstandsmitglied Sebastian Schwurack erklärte: 'Die Nachricht über seine Inhaftierung trifft uns alle schwer. Als Verein sehen wir es als unsere Pflicht, Prince in dieser schwierigen Situation menschlich beizustehen.

' Mitspieler, Trainer und Fans schätzen an ihm vor allem seine Bescheidenheit, Freundlichkeit und Dankbarkeit. Er sei ein vollwertiges Mitglied der Stahl-Familie geworden. In Riesa zeigte er nicht nur sportliche Leistungen, sondern integrierte sich auch in die örtliche Gemeinschaft. Die Abschiebehaft dient dazu, die zwangsweise Rückführung einer Person sicherzustellen, die ausreisepflichtig ist.

Im Falle von Princewill geht es um die Rückkehr nach Nigeria oder den Staat, der für sein Asylverfahren zuständig ist. Die Haft soll verhindern, dass er sich der Abschiebung entzieht. Für den Verein und die Fans ist der Fall kaum zu begreifen. In den sozialen Netzwerken zeigen zahlreiche Anhänger ihre Unterstützung für den jungen Offensivspieler.

Unter dem Hashtag #FreePrincewill verbreiten sich Solidaritätsbekundungen. Der Verein selbst prüft alle rechtlichen Möglichkeiten, um eine Abschiebung noch abzuwenden. Ein Rechtsbeistand wurde eingeschaltet, und man hofft auf eine Lösung in letzter Minute. Die Geschichte von Princewill Ishmael Chimemen ist längst mehr als eine Fußball-Story.

Sie wirft ein Schlaglicht auf die schwierige Situation vieler Flüchtlinge in Deutschland, die trotz sportlicher Integration und sozialer Einbindung von Abschiebung bedroht sind. Der Verein BSG Stahl Riesa, der einst in der DDR-Oberliga spielte, ist bekannt für seine Tradition und enge Verbindung zur Region. Nun bündeln sich die Kräfte, um das Schicksal eines 19-Jährigen zu ändern, der für viele in Riesa bereits einer von ihnen geworden ist.

In den kommenden Tagen entscheidet sich, ob Princewill bleiben darf oder ob er seine Koffer packen muss. Der Verein appelliert an die Behörden, den Fall noch einmal zu überprüfen und dem jungen Mann eine Perspektive zu geben





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