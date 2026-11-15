Abschied für Antonio Rüdiger: Ehrung in Berlin und Leroy Sané als Gast

DFB-Stürmer Antonio Rüdiger wird in Berlin geehrt. Leroy Sané ist Gast. Hintergrund zu Karriere, Emotionen und der kommenden Nations-League-Partie gegen die Niederlande.

Der langjährige DFB -Abwehrstar Antonio Rüdiger erhält eine emotionale Verabschiedung in seiner Heimatstadt Berlin. Nach der enttäuschenden Saison bei der Weltmeisterschaft im Sommer hat der Verteidiger nach 86 Länderspielen seinen Rücktritt verkündet. Die Deutsche Fußball-Bundesliga und der Verband haben diesen Schritt nun offiziell gewürdigt, wobei die Zeremonie vor dem Hintergrund der heimischen Fans eine besondere Bedeutung erhält.

Detailreiche Ehrung im Stadion mit besonderem Gast

Die offizielle Ehrung findet während des Aufwärmens im Stadion statt, um die Fans an der Atmosphäre teilhaben zu lassen. Als besonderer Gast ist Leroy Sané aus dem türkischen Galatasaray Istanbul erwartet. Die beiden Profis verbindet seit Jahren eine enge Freundschaft und ein hervorragendes persönliches Verhältnis, was den Charakter des Abends deutlich prägt. Sané steht selbst noch im Kader, wurde jedoch von Trainer Jürgen Klopp bisher nicht mehr berücksichtigt.

Also read Niederlande krönen sich mit 7:0 gegen Griechenland für Finale in Berlin

Während der Zeremonie werden dem Abwehrstar zahlreiche persönliche Geschenke überreicht. Dazu gehört eine individuelle Foto-Collage, die seine Laufbahn würdigt, sowie warme Worte von DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Sportdirektor Rudi Völler. Ergänzt wird das Programm durch einen eigens produzierten Kurzfilm, der auf den großen Stadionleinwänden gezeigt wird und einen Rückblick auf seine Zeit im Nationalteam gibt.

Laufbahn und statistische Eckdaten der DFB-Karriere

Rüdiger blickt auf eine bewegte Karriere mit dem DFB zurück. Sein Debüt feierte er im Jahr 2014 in einem Spiel gegen Polen. In insgesamt 86 A-Länderspielen erzielte er dabei drei Tore. Zu seinen größten Erfolgen zählt der Gewinn des Konföderationen-Pokals im Jahr 2017 in Russland, was bis heute als Höhepunkt seiner nationalen Laufbahn gilt.

Advertisement

Der Verteidiger war festes Mitglied bei großen Turnieren. Er gehörte zum Aufgebot bei den Weltmeisterschaften 2018 und 2022 sowie bei den Europameisterschaften 2021 und 2024. Besonders bei der Heim-Europameisterschaft 2024 war er eine wichtige Säule der deutschen Defensive. Seine Leidenschaft, die kompromisslose Zweikampfführung und seine emotionale Art prägten seinen Stil, wobei er damit auch immer wieder Diskussionen auslöste.

Heimatbezug und persönliche Wurzeln in Berlin

Dass die Verabschiedung ausgerechnet in Berlin stattfindet, verleiht dem Abend eine zusätzliche emotionale Dimension. Antonio Rüdiger wurde am 3. März 1993 in der deutschen Hauptstadt geboren. Er wuchs im Bezirk Neukölln auf und legte dort seine ersten Fußballschritte ab. Seine Anfänge machte er beim Verein VfB Sperber Neukölln.

Sein Weg in den Profifußball führte ihn über Stationen wie Tasmania Gropiusstadt, die Neuköllner Sportfreunde und Hertha 03 Zehlendorf. Diese lokalen Wurzeln unterstreichen, warum die Ehrung an diesem Ort so besonders ist. Sie honoriert nicht nur seine sportlichen Leistungen auf internationaler Ebene, sondern würdigt auch seine Herkunft und den Einfluss, den er auf den Fußball in seiner Heimatregion hatte.

Fortsetzung der DFB-Saison und Nations-League-Herausforderung

Nach diesem emotionsgeladenen Abschluss wartet auf die DFB-Elf bereits die nächste große sportliche Herausforderung. Die Mannschaft bereitet sich intensiv auf das kommende Spiel gegen die Niederlande vor. Diese Begegnung ist von entscheidender Bedeutung, da es direkt um den Einzug ins Viertelfinale der Nations League geht. Die deutsche Elf muss nun die emotionale Energie des Abschieds in sportliche Motivation umwandeln.

Advertisement

Die Erwartungen an die verbliebenen Spieler sind hoch, da sie die Lücke, die mit Rüdigers Rücktritt entsteht, füllen müssen. Die Leistung gegen die niederländische Auswahl wird als echter Kracher für die Fans und Experten erwartet. Der Verband und das Trainerstab nutzen diesen Moment, um die Mannschaft für die kommenden Aufgaben zu fokussieren und die nächste Generation zu stärken.