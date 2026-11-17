Die Rosenheim-Cops verabschieden bis Oktober 2026 drei langjährige Charaktere. Nachfolgerinnen sind bereits benannt, neue Fälle warten auf die Ermittler.

Die beliebte ZDF -Krimiserie " Die Rosenheim-Cops" befindet sich in einer Phase tiefgreifender Veränderungen, die für die Fangemeinde weitreichende Konsequenzen hat. Ab dem 6. Oktober 2026 treten signifikante Besetzungswechsel in Kraft, die mit dem Ausstieg mehrerer angesehener Schauspieler verbunden sind. Diese Entscheidung betrifft nicht nur eine einzelne Rolle, sondern gleich drei etablierte Figuren, die über Jahre hinweg das Geschehen im fiktiven Polizeipräsidium Rosenheim geprägt haben. Die Fans müssen sich daher auf einen neuen dramaturgischen Kurs einstellen, der die langjährige Tradition der Serie modifiziert.

Kerninformationen zu den Ausstiegen

Offizielle Ankündigungen des Senders bestätigen, dass Marisa Burger, Isabel Mergl und Christian K. Schaeffer die Serie verlassen werden. Marisa Burger gibt die Rolle der Kommissarin Miriam Stockl auf, eine Figur, die den Serienstart im Jahr 1992 mitgeprägt hat. Isabel Mergl ist seit rund sieben Jahren als Hilde Stadler im Einsatz und wird ebenfalls ihren Platz räumen. Die wohl längste Zugehörigkeit weist Christian K. Schaeffer auf, der als Ignaz "Jo" Casper in seiner Kneipe "Times Square" seit nahezu zwei Jahrzehnten Teil des Ensembles ist. Diese drei Personalwechsel markieren somit einen historischen Wendepunkt in der Geschichte der langlebigen Krimi-Serie.

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Begründungen und Reaktionen der Akteure

Die betroffenen Künstler äußern sich in den verfügbaren Pressemitteilungen respektvoll, aber auch mit einem Hauch von Wehmut über die bevorstehende Trennung. Christian K. Schaeffer betonte in seiner Stellungnahme, dass es ihm nach mehr als zwanzig Jahren nicht leicht falle, den Abschied zu nehmen. Er beschreibt den Moment jedoch als Notwendigkeit, um ein neues persönliches und berufliches Kapitel aufzuschlagen. Diese Aussage spiegelt die professionelle Haltung wider, die über die gesamte Laufzeit der Serie charakteristisch war. Die Produktion zeigt Verständnis für die emotionale Bindung, die die Zuschauer zu den Charakteren aufgebaut haben, und bestätigt gleichzeitig den feststehenden Zeitplan für die Abgänge.

Nachfolgerinnen und Neuerungen im Besetzungsplan

Trotz der schmerzhaften Verluste sind die Posten bereits neu besetzt, was eine abrupte Lücke im Handlungsgeflecht verhindern soll. Maya Haddad wird die Rolle der Yasmin Rabe übernehmen und damit die Nachfolge von Christian K. Schaeffers Figur antreten. Sie führt die Tagesbar "Das Rosi" weiter und sichert so die Kontinuität an diesem zentralen Schauplatz. Auch für Marisa Burger wurde eine erfahrene Schauspielerin gefunden: Sarah Thonig übernimmt die Rolle der Christin Lange. Thonig ist den Fans bereits seit fast zehn Jahren als Gastdarstellerin bekannt. Sie wird die Sekretärin am Empfang des Polizeipräsidiums übernehmen und somit eine der wichtigsten administrativen Stützen im Hintergrund der Ermittlungen neu besetzen.

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Kalenderdaten und konkrete Ausstrahlungstermine

Für die Umsetzung der Abschiedsgeschichte liegen bereits exakte Zeitangaben vor. Das ZDF hat bestätigt, dass die Abschiedsfolge von Marisa Burger am 24. November ausgestrahlt wird. Der Titel der Episode lautet "Es gabat an Abschied", eine Anspielung auf den bayerischen Dialekt, der die Serie seit jeher prägt. Dieser Termin markiert den ersten großen Einschnitt in der Besetzung. Da die anderen Ausstiege ab dem 6. Oktober 2026 greifen, werden die Fans in der Folgezeit mehrere charakterliche Transformationen nacheinander verfolgen müssen. Die Produktion plant diesen Übergang sorgfältig, um die Narrative der Hauptkommissare nicht zu sehr aus dem Gleichgewicht zu bringen.

Künftige Handlungsfelder und neue Ermittlungsszenarien

Die verbleibende Stammbesetzung bleibt unter der Führung von Anton Stadler, gespielt von Dieter Fischer, stabil. Zusammen mit den Kommissaren Sven Hansen (Igor Jeftić), Kilian Kaya (Baran Hêvî) und Julia Beck (Michaela Weingartner) werden sie auch unter veränderten Bedingungen weiter ermitteln. Die Pressemitteilung des ZDF kündigt dabei sehr diverse und internationale Handlungsorte an. Die Ermittlungen führen die Teams an den Rand einer Ägyptenausstellung, in ein modernisiertes Longevity-Spa, ins Milieu der Rennpferde und zu einem Theaterfestival. Diese Schauplätze deuten auf eine Erweiterung des thematischen Spektrums der Serie hin, die über die typischen bayerischen Kleinstadt-Krimis hinausgeht.

Spezialprojekte und technische Premieren der Serie

Neben den regulären Folgen arbeitet das Produktionsteam bereits an besonderen Formaten, die das Programmjahr abrunden sollen. Der offizielle Instagram-Account der Serie bestätigte, dass das achte Winterspecial bereits vollständig abgedreht wurde. Diese Spezialfolge konzentriert sich auf ein Mordopfer im Grenzgebiet zwischen Ober- und Niederbayern. Dieser setting-wechsel verspricht nicht nur neue atmosphärische Impulse, sondern führt auch zu einer technischen oder erzählerischen Premiere innerhalb der Serienhistorie. Die Kombination aus etablierten Figuren, neuen Rollen und exotischen Handlungsorten soll die Zuschauer auch in der kommenden Ära der "Rosenheim-Cops" binden.