Marisa Burger verlässt nach 25 Jahren die Rosenheim-Cops. Fans kritisieren den kurzen Abschied ihrer Figur Miriam Stockl. Sarah Thonig übernimmt die Rolle der neuen Sekretärin Christin Lange in der Krimi-Serie.

Nach fast 25 Jahren endet die Ära der Kultsekretärin Miriam Stockl in der bekannten Krimi-Serie " Rosenheim-Cops". Die Schauspielerin Marisa Burger verlässt das Team des Reviers in ihrer letzten Folge mit dem Titel "Es gabat an Abschied". Ihre Figur reist mit ihrem Partner Tom, dargestellt von Kai Schumann, ins Liebesglück nach Australien. Dieser Schritt markiert ein erhebliches Kapitelwechsel im bayerischen Krimiprogramm des Senders.

Kritik an der kurzen Abschiedsszene der Figur

Viele Zuschauer äußern auf sozialen Plattformen wie Instagram und Facebook deutliche Unzufriedenheit über die Umsetzung des Abschieds. Die Hoffnung auf eine würdevolle Verabschiedung mit emotionalen Reden und einer großen Feier wurde nicht erfüllt. Stattdessen erfolgte die Trennung durch ein kurzes Überraschungsfest, was von Fans als "viel zu kurz" und "enttäuschend" bewertet wird. Ein Zuschauer kritisierte, dass weder ein Lied noch eine Rede von Herrn Achtziger stattfanden.

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Weitere Kommentatoren empörten sich über das Fehlen eines Sektglases oder eines Abschiedsgeschenks. Sie fragten öffentlich, wer diese Aktion geplant habe und ob Frau Stockl nichts mehr wert sei. Trotz der massiven Kritik gab es auch Zuschauer, die von der Szene tief gerührt waren. Der legendäre Satz "Es gabat a Leich" wurde beim letzten Auftritten der Sekretärin erneut von vielen Fans zitiert.

Neue Besetzung übernimmt das Sekretariat

Die Fußstapfen der langjährigen Figur Miriam Stockl werden nun von einer neuen Schauspielerin bekleidet. Sarah Thonig, 34 Jahre alt, schlüpft in die Rolle der neuen Sekretärin Christin Lange. Thonig ist dem Publikum bereits seit 2015 aus den "Rosenheim-Cops" bekannt. Zuvor spielte sie jedoch nur die kleine Rolle der Mitarbeiterin am Empfang des Polizeireviers.

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Die Fans reagieren auf die neue Besetzung mit vorsichtiger Optimismus. Es besteht jedoch die allgemeine Befürchtung, dass es keine zweite Miriam Stockl geben wird. Die alte Rolle prägte die Serie maßgeblich durch ihre Schlagfertigkeit. Die neue Figur soll nun den Alltag im Sekretariat neu gestalten und in die Geschichte integrieren.

Die Zukunft der bayerischen Krimi-Serie

Die Abwesenheit von Marisa Burger hinterlässt eine spürbare Lücke in der Besetzung der "Rosenheim-Cops". Fast keine andere Figur hat die Serie so stark geprägt wie die Sekretärin mit ihren unvergesslichen Sprüchen. Die Produktion muss sich nun auf den Wechsel einstellen und die Dynamik im Revier an die neue Situation anpassen. Kai Schumanns Charakter Tom verlässt das Revier gemeinsam mit Burger, was auch die Teamstruktur verändert.