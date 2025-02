Abschied nach 30 Jahren: Die Stubbes sagen endgültig Adieu

Nach 53 Folgen und 30 Jahren ist Schluss mit der beliebten ZDF-Familie Stubbe. Am kommenden Samstag wird der letzte Fall der Reihe „Stubbe – Familie in Gefahr“ ausgestrahlt. Wolfgang und Stephanie Stumph blickten auf die erfolgreiche Zusammenarbeit zurück und geben Einblicke in die Familiengeschichte hinter den Kulissen.

Wolfgang Stumph (79) und seine Tochter Stephanie (40) standen 53 Folgen lang gemeinsam vor der Kamera. Jetzt ist alles vorbei. Seit 30 Jahren hangeln sie sich mit ihrer ZDF -Erfolgsreihe „ Stubbe – Von Fall zu Fall“ von Erfolg zu Erfolg. Am kommenden Samstag nehmen sie Abschied . Stephanie und Wolfgang Stumph standen bislang in 53 Folgen – wie im echten Leben – als Tochter und Vater vor der Kamera. Bereits seit 2014 (Folge 50) ermitteltenur noch unregelmäßig.

Insgesamt hatten sie mehr als eine halbe Milliarde Zuschauer. Jetzt soll endgültig Schluss sein. „Stubbe – Familie in Gefahr“ (Samstag, 20.15 Uhr, ZDF) wird der 54. und letzte Fall. Es ist der perfekte Abschied für eine wunderbare Ost-West-Familie, der dort endet, wo vor genau 30 Jahren alles anfing: in Dresden, der Heimatstadt von Caro (Greta Kasalo), ihre Mutter Christiane (Stephanie Stumph) und ihr Opa Stubbe (Wolfgang Stumph) beobachten während Caros Geburtstagsparty eine Entführung. So viel sei verraten: Das Ende bleibt offen. Also doch kein Abschied? Von BILD darauf angesprochen, sagt Wolfgang Stumph: „Das liegt nicht in unseren Händen, das haben die Zuschauer zu entscheiden. Aber ich denke, die Stubbes sind nun auserzählt. Als wir 1995 anfingen, war es sehr mutig, neben dem Satireformat ,Salto Postale‘, das schon 1993 imals Experiment begann, auch noch mit einer Spielfilmreihe zu starten, welche die Entwicklung zwischen ‚Hüben‘ und ‚Drüben‘ widerspiegelte. Wir sind stolz darauf, dreißig Jahre Stubbe gedreht zu haben, nun ist es gut.“ Er schmunzelt: „Wenn ich uns nach all den Jahren sehe, sind wir die Alten geblieben und haben uns nur äußerlich verändert.“ Nicht nur privat, sondern auch beruflich sind Stephanie und Wolfgang Stumph vereint. Das Papa-Tochter-Gespann steht seit Jahrzehnten gemeinsam vor der Kamera. Stephanie Stumph widerspricht – wenn auch nur zart: „Wobei der echte Wolfgang viel spritziger und agiler gealtert ist als Stubbe, der wurde mir von Jahr zu Jahr ein bisschen zu altbacken. Du gefällst mir wesentlich besser und bist jung geblieben, auch mit 79 Jahren.“ DSDS-Star Joey Heindle ist nach der Trennung von seiner Freundin wieder Single. Wie empfindet sie im Rückblick die Zusammenarbeit mit dem eigenen Vater, der schon vor „Stubbe“ ein Star war? „Es ist natürlich immer etwas Besonderes, wenn Eltern und Kinder zusammenarbeiten, egal, in welchem Beruf. Das kann sicher auch Nachteile haben. Aber ein Vorteil ist, dass man die gleichen Interessen hat, sich immer etwas erzählen und vom anderen lernen kann. Meine Mutter war die ersten Jahre, als ich ein Kind war, mit am Set und hat uns unterstützt. Wir waren als Familie zusammen, auch bei der Arbeit. Das ist ein großes Privileg. Inzwischen passt meine Mutter auf meinen kleinen Sohn auf. So schließt sich der Kreis.“ Jetzt spricht Wolfgang Stumph auch ein bisschen: „Ich bin ja inzwischen in der öffentlichen Wahrnehmung nur noch der Vater von Stephanie Stumph. Wenn ich irgendwo auftauche, werde ich sofort gefragt, ob Stephanie auch noch kommt.“ Die dritte Folge „Stubbes Urlaub“ (1995). Zu sehen: Wolfgang Stumph (damals 49) als Wilfried Stubbe, Marie Gruber (l., †62, damals 40) als Familienmutter Caroline Stubbe und Stephanie Stumph (damals 11) als Tochter Christiane Und weiter: „Als wir anfingen, warst du neun Jahre alt. Inzwischen bist du eine erfolgreiche Schauspielerin, stehst längst auf eigenen Beinen. Ich bin wahnsinnig stolz auf meine Tochter. Es macht mich als Kollegen und Vater glücklich zu sehen, was Stephanie aus ihrem Leben gemacht hat. Herz, was willst du mehr!“ Stephanie ergänzt: „Dadurch, dass ich so früh anfing, vor der Kamera zu stehen, habe ich Ruhe und Gelassenheit gelernt. Mein Beruf in seiner Vielseitigkeit macht mir großen Spaß, aber ich definiere mich nicht über ihn.“ Eine Gemeinsamkeit zu den Rollen gibt es dann aber doch, wie Stephanie zusammenfasst: „Wir Stumphs stehen uns, ähnlich wie auch die Stubbes, ganz nah als Familie. Das ist mir wichtig. Und natürlich jede freie Minute, die ich mit meinem Kleinen verbringen kann.





