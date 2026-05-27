Abschied von Daniel Craig: Alle Bond-Filme verlassen Prime Video - wer wird der nächste 007?

Daniel Craigs James-Bond-Filme verschwinden bis Juni 2026 von Prime Video. Ein Rückblick auf seine Ära und die Suche nach dem neuen 007.

Im Jahr 2006 übernahm Daniel Craig die Rolle des legendären Geheimagenten James Bond von Pierce Brosnan und prägte die Filmreihe für 15 Jahre. Nach fünf actiongeladenen Filmen - Casino Royale (2006), Ein Quantum Trost (2008), Skyfall (2012), Spectre (2015) und Keine Zeit zu sterben (2021) - endete seine Ära.

Diese Blockbuster spielten weltweit Milliarden US-Dollar ein und definierten das Bild des modernen Bond neu. Craigs Darstellung war rauer, emotionaler und verletzlicher als die seiner Vorgänger. Besonders Skyfall wird oft als einer der besten Bond-Filme aller Zeiten gelobt. In Keine Zeit zu sterben gab Craig einen bewegenden Abschied; sein Charakter opferte sich und übergab die legendäre Agentennummer 007 an Lashana Lynch als Nomi.

Der Film thematisierte das Altern und die Vergänglichkeit, was von Kritikern und Fans als würdiger Schlusspunkt gewürdigt wurde. Ein Zuschauer auf Rotten Tomatoes bemerkte: Der Film hat eine düstere Grundstimmung, denn die Zeit als zentrales Thema erinnert das Publikum daran, dass sich ihre Zeit mit Craig dem Ende neigt. Ein anderer schrieb: Keine Zeit zu sterben ist der emotionalste und persönlichste James-Bond-Film aus der Ära Daniel Craig und ein bewegender Abschied von dem legendären Schauspieler.

Großes Lob an das herausragende Ensemble. Nun verlassen alle fünf Bond-Filme mit Craig das Angebot von Prime Video. Noch bis einschließlich 1. Juni 2026 können Abonnenten die Filme im Streaming sehen.

Danach sind sie vorerst nicht mehr verfügbar - zumindest nicht im Prime-Abo. Die Rechte an den Bond-Filmen liegen bei MGM, das zu Amazon gehört. Daher ist es wahrscheinlich, dass die Filme später auf anderen Amazon-Plattformen oder gegen Aufpreis erscheinen. Für Fans ist es eine letzte Gelegenheit, Craigs Abenteuer gebündelt zu genießen.

Gleichzeitig brodelt die Gerüchteküche um den nächsten James Bond. Seit Craigs Abschied wird intensiv spekuliert, wer die Rolle übernehmen könnte. Im April 2025 wurde bekannt, dass bei den Amazon MGM Studios die Castings gestartet seien. In einer offiziellen Mitteilung hieß es: Wir planen zwar nicht, während des Castingprozesses Details zu kommentieren, freuen uns aber darauf, 007-Fans weitere Neuigkeiten mitzuteilen, sobald der richtige Zeitpunkt gekommen ist.

Die kommende Bond-Produktion stammt von Regisseur Denis Villeneuve, bekannt durch Dune. Medienberichten zufolge gelten Schauspieler wie Jacob Elordi, Callum Turner und Aaron Taylor-Johnson als vielversprechende Kandidaten. Alle drei haben in den letzten Jahren durch beeindruckende Rollen auf sich aufmerksam gemacht. Aaron Taylor-Johnson zeigte in Kick-Ass und Tenet sein Actiontalent.

Jacob Elordi wurde durch Euphoria und Saltburn zum Star, und Callum Turner überzeugte in Masters of the Air und der Fantastic-Beasts-Reihe. Wer letztendlich den Smoking überstreifen wird, bleibt abzuwarten. Eines ist sicher: Der nächste Bond wird einen schweren Stand haben, denn Craig hat die Messlatte hoch gelegt. Die Trauer um Craigs Bond ist groß, doch die Vorfreude auf eine Neuinterpretation wächst.

Bis 2026 stehen die Filme noch bei Prime Video zur Verfügung - eine gute Gelegenheit, die gesamte Craig-Ära noch einmal Revue passieren zu lassen. Danach heißt es Abschied nehmen, bis der neue 007 die Leinwand betritt. Die Filmwelt blickt gespannt auf das nächste Kapitel der legendären Reihe





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Daniel Craig James Bond Prime Video 007 Casting

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