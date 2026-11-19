Chryssanthi Kavazi und Felix von Jascheroff beenden ihre Rollen in der Serie Gute Zeiten, gute Zeiten. Die letzten Dreharbeiten fanden statt, die Ausstrahlung erfolgt 2027.

Die Senderlandschaft von RTL verliert zwei ihrer wichtigsten Stützen: Chryssanthi Kavazi und Felix von Jascheroff verlassen die Daily Soap Gute Zeiten, gute Zeiten (GZSZ). Die Dreharbeiten für ihre gemeinsamen letzten Szenen wurden vergangenen Freitag abgeschlossen. Die Fans der beliebten Telenovela werden die beiden Schauspieler jedoch erst im Jahr 2027 im Fernsehen vermissen.

Dreharbeiten und Ausstrahlungstermine 2027

Der letzte offizielle Drehtag für Chryssanthi Kavazi und Felix von Jascheroff liegt bereits einige Tage zurück. Die finalen Aufnahmen, in denen die beiden Schauspieler gemeinsam vor der Kamera stehen, werden nicht sofort, sondern Anfang 2027 in den Programmplan von RTL integriert. Diese zeitliche Verschiebung ist Teil der strategischen Planung des Produzenten, um die Spannung bis zum Ende der Handlungsstränge aufrechtzuerhalten. Für die über 1,6 Millionen regelmäßigen Zuschauer bedeutet dies, dass die beiden Darsteller noch über ein Jahr lang als feste Größe in der Serie wahrgenommen werden.

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Chryssanthi Kavazi hat ihre Rolle bereits seit neuneinhalb Jahren verkörpert, was sie zu einer der langjährigsten Besetzungsmitglieder der Geschichte macht. Ihr Ausscheiden ist ein signifikanter Einschnitt für das Ensemble. Die Entscheidung, die letzten Szenen so spät ausstrahlen zu lassen, ermöglicht es den Verantwortlichen, die narrative Bogen für ihre Charaktere sorgfältig auszuformen, ohne Druck durch sofortige Sendeabgänge.

Herausforderungen während der Schwangerschaft am Set

Während der letzten Drehwochen standen die Schauspieler vor logistischen Problemen, die mit Kavazis aktueller Schwangerschaft zusammenhingen. Die 37-jährige Darstellerin befindet sich im dritten Schwangerschaftsmonat, was die Filmarbeit physisch erschwerte. Das Produktionsteam musste kreative Lösungen finden, um ihren wachsenden Babybauch vor den Linsen der Kameras zu verstecken. Da ihr Leib von Schwangerschaft zu Schwangerschaft zunehmend größer wurde, griff die Garderobe auf enganliegende Kleidungsstücke zurück.

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Um die Silhouette zu kaschieren, steckten die Kostümbildner die Schauspielerin in die engen Klamotten und legten große Blazer darüber. Diese Maßnahme war notwendig, um die visuelle Kontinuität ihrer Figur Laura zu wahren. Zusätzlich passten die Regisseure die Blockpläne an und platzierten Kavazi häufiger in sitzenden Positionen während der Szenen. Die Schauspielerin gab zu, dass diese Positionierung nicht zufällig geschah, sondern gezielt dem Zweck diente, den Bauchumfang nicht aufzufallen.

Neben der optischen Tarnung musste sich die Künstlerin auch mit körperlichen Belastungen auseinandersetzen. Die langen Arbeitszeiten am Set führten immer wieder zu Kurzatmigkeit, da die Schwangerschaft das Herz-Kreislauf-System belastet. Auch ihr Appetit veränderte sich drastisch: Sie litt unter starkem Heißhunger, der sich spezifisch auf Eis mit Schokosoße richtete. Trotz dieser Herausforderungen bewahrte sie ihre Professionalität bis zur letzten Klappe.

Persönliche Umstände und familiäre Planung

Der Abschied fällt Chryssanthi Kavazi emotional schwer, da sie das Team, das Drehkonzept und ihre Rolle sehr schätzen wird. Sie plant jedoch, der Serie nicht für immer den Rücken zu kehren. "Ich muss Tschüss sagen - aber ich komme wieder", versprach die Mutter. Die Familie Kavazi expandiert aktuell: Das Paar hat bereits einen siebenjährigen Sohn und eine zweijährige Tochter. Mit dem dritten Nachwuchs wird die Familie bald zu fünft sein.

Kavazi hat sich darauf spezialisiert, ihre Rollen in Phasen zwischen der Geburt ihrer Kinder zu unterbrechen. Diese Pausen ermöglichen ihr, Familie und Karriere zu balancieren, ohne langfristige Verträge zu gefährden. Der aktuelle Rücktritt ist also nur vorübergehend. Für Felix von Jascheroff (44) bedeutet der Ausstieg eine endgültigere Trennung, da er die Serie ebenfalls 2027 verlässt. Das Paar, das die Rollen von Laura und John spielt, hat im fiktiven Universum der Serie eine lange gemeinsame Geschichte.

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Weiterer Serienverlauf und Spekulationen

Die Frage, wie die Figur von Laura Richter in Zukunft agieren wird, bleibt offen und dient als Cliffhanger für die nächsten Folgen. Verschiedene Optionen werden in den Handlungsentwürfen geprüft. Es ist denkbar, dass sie ihrem Serienpartner John in die Kanada folgt. Alternativ könnte ein Umzug nach Los Angeles oder eine völlig andere Wendung im Charakterverlauf erfolgen.

Die Antworten auf diese narrativen Fragen werden den Fans im Jahr 2027 enthüllt, wenn die letzten Aufnahmen gesendet werden. Bis dahin genießen die Zuschauer eine weitere Zeit mit den beiden Charakteren. Der Ausschied von zwei so etablierten Gesichtern wird die Dynamik der Daily Soap erheblich verändern. Die Reaktionen der restlichen Besetzung und die neuen Entwicklungen in der Geschichte werden zeigen, wie gut die Serie ohne ihre beiden Protagonisten funktioniert.